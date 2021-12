Saurens neuer Medaillen-Regen

Jeweils zwei Goldmedaillen bekamen Adrian Owens und Paul McNamara von GAM und Stephen Thariyan und Thomas Ross von Henderson. Barry Whitman und Roman Gaiser von Threadneedle bekamen je eine Goldmedaille. Die Fondsmanager streben mit ihren Absolute-Return-Publikumsfonds über Anleihen- und teilweise Währungspositionen marktunabhängige Gewinne an und nutzen dazu unter anderem klassische Hedgefonds-Strategien.In der Kategorie „Aktien Europa inklusive Großbritannien“ bekam Alex Darwall von Jupiter Asset Management zwei Goldmedaillen. Die besondere Fähigkeit von Alex Darwall liegt laut Sauren in der sorgfältigen fundamentalen Unternehmensanalyse bei langfristiger Betrachtungsweise. Mit Angus Steel von Delta Lloyd wurde in der Kategorie „Aktien Europa Nebenwerte inklusive Großbritannien“ ein weiterer fundamentaler Stockpicker mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet.Zwei weitere neue Auszeichnungen gingen in der Kategorie „Wandelanleihen“ an Michael Reed von Bluebay Asset Management und Anja Eijking von F&C Investments. Bei den lokalen Schwellenländeranleihen erhielt Paul McNamara von GAM darüber hinaus noch eine Auszeichnung von zwei Goldmedaillen.Damit hat die Schweizer Fondsgesellschaft GAM insgesamt drei Auszeichnungen erhalten.Eine vollständige Übersicht aller bisher ausgezeichneten Fondsmanager und Informationen zum Rating-Ansatz gibt es unter www.sauren.de