Savills Deutschland Erneuter Zuwachs für das Investment-Team

Savills, eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen, verstärkt erneut sein deutsches Investment-Team. Das Unternehmen hat Marcel Wolter (29) als neuen Senior Consultant Investment am Münchner Standort eingestellt.

Nach seinem Abschluss als Diplom Wirtschaftsingenieur und dem anschließenden Master of Science in Real Estate an der IRE/BS International Real Estate Business School der Universität Regensburg, war Wolter seit 2013 als Senior Associate Manager, Acquisition & Sales und Letting, bei der Corpus Sireo Asset Management Commercial GmbH in München tätig.

„Wir freuen uns sehr, mit Marcel Wolter den nächsten Neuzugang für unser deutsches Investment-Team vermelden zu können. Mit seiner Erfahrung und Kenntnis des Münchner Marktes, ist er die ideale Verstärkung für unser Investmentteam in der Isarmetropole. Zudem wird Marcel Wolter das den Standorten Hamburg und München ansässige bundesweit erfolgreiche Value-Add-Investment-Team unterstützen“, erläutert Andreas Wende, COO und Head of Investment bei Savills Deutschland.

„Savills ist einer der Top Player für Immobiliendienstleistungen weltweit und ich bin stolz, zukünftig Teil des deutschen Investment- und des schon jetzt sehr erfolgreichen Value-Add-Spezialisten-Teams zu sein, um meine bisherigen Erfahrungen vertiefen und weiter ausbauen zu können“, sagt Marcel Wolter, Senior Consultant Investment.

Savills hat im Oktober 2013, unter der Leitung von Alexander Zahrt ein Value-Add-Investmentteam gegründet - ein Spezialisten-Team für die bundesweite Vermarktung von Value-Add-Gewerbeimmobilien.