Bloomberg L.P. 22.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Savills-Studie Berliner Wohnungspreise steigen um 65 % in 10 Jahren

Obwohl Immobilien-Preise in Berlin in den vergangenen zehn Jahren in die Höhe schossen, kosten Wohnimmobilien in Bestlagen etwa ein Zehntel von dem, was Käufer für vergleichbare Objekte im Monaco ausgeben müssen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Immobilien-Dienstleisters Savills.