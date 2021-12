Savills-Studie Das sind die zehn besten Investitionschancen in Europa

Shoppingcenter in A-Städten

Grüne Spitzen-Bürogebäude in 'Smart Cities’

Logistikgebäude für europaweiten E-Commerce

Geschäftsstraßen in Touristenstädten

Studentisches Wohnen in Märkten mit steigenden Zahlen internationaler Studenten

Gesundheitsimmobilien in Frankreich und Deutschland

Bürogebäude in Mittelosteuropa

Mikro-Apartments in Städten der ersten und zweiten Riege

Umsatzstarke Shoppingcenter in peripheren, anziehenden Märkten

Öffentliche Gebäude in Märkten, in denen die Regierungen für öffentlich-private Partnerschaften offen sind





„Europäische Gewerbeimmobilien bleiben für Investoren eines der besten Segmente, in denen sich eine gute Rendite erzielen lässt. Wir gehen zudem davon aus, dass das Gesamtinvestitionsvolumen 2016 zwischen drei und fünf Prozent höher ausfällt als im Vorjahr. Die Investoren legen allerdings großen Wert auf Wahlmöglichkeiten für ihr Portfolio. Deshalb werden sich die Investmentaktivitäten in diesem Jahr voraussichtlich gleichmäßiger über den Kontinent verteilen. Sowohl für risikobereite als auch für gemäßigte Investoren sind vielfältige Investitionschancen vorhanden – häufig sogar in ein und derselben Stadt“, sagt Marcus Lemli, Chef für Investments in Europa bei Savills.