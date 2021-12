Savills Weitere Immobilien-Expertin in Frankfurter Investment-Team

Zum 1. September hat Savills, eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen, Sandra Plath (36) als Associate Director Investment für seinen Frankfurter Standort eingestellt.Plath verfügt über langjährige Erfahrungen und Expertise im gewerblichen Immobilienbereich. Nach Stationen bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH war Plath seit 2013 bei der DTZ Zadelhoff Tie Leung GmbH, zuletzt als Associate Director Office Investment, tätig.„Der Frankfurter Immobilienmarkt steht bei Investoren hoch im Kurs, was auch das Halbjahresvolumen von knapp 2,7 Mrd. Euro eindrucksvoll verdeutlicht, entspricht dies doch gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres einem Plus von 150 %. Der Run ist ungebrochen, und wir erwarten eine Endjahresralley – ein idealer Zeitpunkt, um unser hiesiges Investmentteam mit einer Immobilienexpertin, die Frankfurt wie ihre Westentasche kennt, weiter auszubauen“, sagt Jürgen Schmid, Director und bei Savills verantwortlich für das Investmentgeschäft in Frankfurt.„Als einer der globalen Top Player verfügt Savills über einen beeindruckenden Track Record und ein internationales Netzwerk. Ich freue mich daher sehr, meine bisherigen Erfahrungen künftig bei Savills einbringen zu können und Teil des erfolgreichen Frankfurter Investmentteams zu werden“, erklärt Sandra Plath zu ihrer Einstellung als Associate Director Investment bei Savills.