SBK holt den Superstar Klaws singt Krankenkassen-Kritiken vor

„Egal wann ich anrufe, es ist immer besetzt“. Warum das schön klingt, wie die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK trotz negativer Kundenbewertungen ihr Image verbessern will und was DSDS-Gewinner Alexander Klaws damit zu tun hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„Ihre Kritik ist Musik in unseren Ohren“ – unter diesem Motto singt Alexander Klaws, Musicaldarsteller und Gewinner der ersten DSDS-Staffel im Jahr 2003, Kundenbewertungen der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK vor. Die Kampagne wurde von der Kommunikationsagentur Achtung konzipiert und soll „eine schonungslose Offenheit“ zelebrieren und damit für mehr Transparenz seitens der Krankenkasse sorgen. Denn es werden alle – auch die negativen – Bewertungen mit Hintergrundmusik unterlegt und von Klaws vorgesungen.

Er habe es spannend gefunden, „an einer maximal ehrlichen Werbekampagne mitzuwirken“, schildert Klaws in einem Interview die Gründe für seine Teilnahme an der SBK-Kampagne. Ganz so schlecht, wie die Bewertungen teilweise sind, hört sich das Ganze allerdings nicht an. „Gemeinsam mit den Musikern haben wir einen Weg gefunden, auch nicht ganz so gute Kritiken toll klingen zu lassen“, erklärt Klaws. Das stimmt. Aber hören Sie selbst.