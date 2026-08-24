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Drei, vier Mails hat die Redaktion an die Pressestelle der Deutschen Telekom geschickt. Zurück kam nichts. Dabei geht es um ein Produkt, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt.
Nach Informationen dieser Redaktion steigt die Deutsche Telekom über ihre Tochter Telekom Finance in das Geschäft mit dem Altersvorsorgedepot ein. Magenta Finance soll das Angebot heißen. Es richtet sich zunächst an die eigenen Mitarbeiter, kostet 0,06 Prozent plus Fondskosten und wird über das Kölner Fintech Xaver abgewickelt – dieselbe Plattform, die auch mit Oddo zusammenarbeitet.
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