Scalable Capital öffnet Depots für ChatGPT, Claude und Grok. Trades per Prompt sind möglich, die Verantwortung bleibt beim Anleger. Was man dazu wissen muss,

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wer bei einem Onlinebroker das Limit einer laufenden Kauforder verschieben will, arbeitet sich durch mehrere Menüs: Depot öffnen, Orderbuch aufrufen, aktuellen Kurs prüfen, neues Limit eintippen, bestätigen. Laut der Mitteilung, die Scalable Capital am Dienstag verschickt hat, soll zum Anstoßen desselben Vorgangs künftig ein einziger Satz genügen: „Ändere das Limit für meine Kauf-Order von Siemens auf 5 Prozent unter dem aktuellen Brief-Kurs.“ Adressat ist kein Bankmitarbeiter, sondern ein KI-Assistent. Welche weiteren Bestätigungsschritte notwendig sind, hängt davon ab, wie die Orderänderung technisch umgesetzt wird.

Das Münchner Unternehmen öffnet seine Plattform nach eigenen Angaben als erste Bank in Europa für alle gängigen KI-Assistenten, darunter ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und Grok. Kunden können die Funktion, die Scalable Capital „Agentic Investing“ nennt, ab sofort im Kundenbereich aktivieren und ihr Konto mit dem Assistenten ihrer Wahl verknüpfen.

Was bei Scalable zum Start möglich ist

Der Funktionsumfang reicht laut Mitteilung von Anfang an über Leseberechtigungen hinaus: Kunden können handeln, Sparpläne einrichten, die Watchlist verwalten und Preisalarme setzen. Dazu kommt eine eigene Suche für Aktien, ETFs und Derivate. News, Echtzeit-Quotes und historische Kursdaten stellt die Bank kostenfrei bereit.

Auch Teile des Analysewerkzeugs Scalable Insights hängen an der Schnittstelle. Anleger und ihre Assistenten greifen damit auf Diversifikations-Checks, Szenario-Analysen, Allokationen nach Branchen oder Regionen sowie Risiko-Bewertungen zu.

Wie das in der Praxis aussehen könnte, illustriert Scalable Capital mit Prompt-Beispielen. Eines bittet um einen börsentäglich um 7 Uhr erstellten Newsletter zu den Titeln im Depot und auf der Watchlist. Ein anderes lässt die notwendige Sparrate berechnen und einen entsprechenden Sparplanauftrag im Scalable-Welt-ETF (ISIN: LU2903252349) vorbereiten. Ob wiederkehrende Aufgaben oder Schreibaktionen tatsächlich funktionieren, hängt auch vom gewählten KI-Assistenten ab. Weitere Beispiele sollen Transaktionsdaten als CSV aufbereiten oder ein interaktives Depot-Dashboard erzeugen.

„Agentic Investing ist der größte technologische Sprung in der Finanztechnologie seit dem Internet-Banking. Mit der Öffnung unserer Plattform setzen wir den Standard für die Interaktion zwischen Mensch, KI und Kapitalmarkt“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital.

Ein Standard aus der KI-Branche wird zur Bankschnittstelle

Technisch stellt die Bank zwei Wege bereit. Der eine ist ein MCP-Server, der andere eine CLI-Applikation, also ein Programm für die Kommandozeile, das sich auf dem eigenen Gerät installieren lässt und sich damit vor allem für lokal betriebene KI-Modelle eignet. Aktiviert wird der Zugang im Web unter Profil > Sicherheit, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung steht unter scalable.capital/agentic-investing.

So sieht das Interface in ChatGPT aus | Bildquelle: Scalable Capital

Das Model Context Protocol, kurz MCP, wurde ursprünglich von Anthropic entwickelt. Der offene Standard ermöglicht KI-Anwendungen den Zugriff auf externe Daten und Werkzeuge und wird inzwischen von mehreren führenden KI-Plattformen unterstützt. Scalable dokumentiert die Anbindung derzeit für ChatGPT, Codex, Claude und Grok. Neu an Scalable ist weniger der technische Standard selbst als die Breite des Zugriffs auf ein bestehendes Wertpapierkonto: von Analysen und Watchlists bis zu Sparplänen und ausdrücklich bestätigten Orders.

Ob der Assistent alles ausführt, was technisch geht, entscheidet nicht die Bank. In einer Fußnote der Mitteilung heißt es, Scalable MCP stelle grundsätzlich den vollen Funktionsumfang bereit, einzelne KI-Assistenten könnten bestimmte Funktionen aufgrund ihrer eigenen Richtlinien jedoch einschränken oder ablehnen. Für Anleger heißt das: Was möglich ist, hängt auch davon ab, welchen Anbieter sie verknüpfen.

Die Kontrollmechanismen bleiben bei der Bank. Agentic Investing lässt sich jederzeit deaktivieren, bestehende Konto- und Rollenberechtigungen gelten weiter, und vorab wie in wiederkehrenden Abständen verlangt Scalable Capital eine Anmeldung samt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Unterstützte Kauf- und Verkaufsorders werden erst übermittelt, nachdem der Kunde eine Vorschau mit Orderdetails, voraussichtlichen Kosten, Offenlegungen und Warnhinweisen in einem separaten Schritt ausdrücklich bestätigt hat. Sparpläne lassen sich über die Schnittstelle erstellen, ändern und löschen. Zahlungen bleiben ausschließlich Web und App vorbehalten.

Die Haftungsfrage adressiert die Mitteilung ungewöhnlich ausführlich. CLI und MCP dienten als technische Schnittstellen zu externen KI-Anwendungen, diese agierten unabhängig und außerhalb der Kontrolle von Scalable Capital. Von der KI erzeugte Antworten, Empfehlungen oder Transaktionen stammten nicht von der Bank, stellten keine Anlageberatung dar und erfolgten auf eigene Verantwortung der Anleger. Regulatorisch ändert sich nichts: Vor jeder Wertpapiertransaktion gibt es ex-ante Kosteninformationen oder Basisinformationsblätter, versehen mit einer individuellen Referenz, die rückbestätigt werden muss. Push-Benachrichtigungen, Wertpapierabrechnungen und Mailbox-Mitteilungen laufen weiter wie gewohnt.

An den KI-Anbieter übermittelte Kontoinformationen werden nach dessen Bedingungen und Datenschutzregeln verarbeitet. Wird die Verbindung später getrennt, werden bereits übermittelte Daten dadurch nicht automatisch gelöscht.

Der zweite KI-Schritt nach „Insights“

Für Scalable Capital ist es der zweite Vorstoß dieser Art. Seit August 2025 betreibt Scalable Capital mit „Insights“ eine generative KI-Wissensdatenbank innerhalb der Plattform. Zum Start bezeichnete sich das Unternehmen als ersten europäischen Broker, der generative KI für Echtzeitantworten auf Finanz- und Anlagefragen direkt in seine Oberfläche integriert habe. Agentic Investing soll weiter ausgebaut werden.

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt in München, Berlin, Wien und Mailand mehr als 800 Mitarbeiter. Über eine Million Kunden haben zusammen mehr als 60 Milliarden Euro auf der Plattform investiert. Neben Aktien, ETFs, Krypto-ETPs und Derivaten gehören Zinsangebote, Kredite und Private Equity zum Angebot, dazu die European Investor Exchange als Börse für Privatanleger.

Offen bleibt, wie viele dieser Kunden ihrem Assistenten tatsächlich Orderrechte einräumen. Zahlen zur Nutzung von „Insights“ nennt die Mitteilung nicht, Nutzungsziele für Agentic Investing ebenso wenig.

Auch BBVA setzt auf den Chat, allerdings ohne Depotzugriff

Scalable Capital ist nicht der einzige Anbieter, der Bankinformationen in den Chat verlagert. BBVA hat in Deutschland und Italien eine eigene App innerhalb von ChatGPT gestartet, mit der sich Informationen zu Produkten und Services in natürlicher Sprache abrufen lassen. Vorgestellt hatte die spanische Bank das Konzept im Dezember in Mailand.

Der Funktionsumfang ist enger gezogen als bei den Münchnern. Die aktuelle Version beantwortet laut BBVA Fragen zu den Konditionen des kostenlosen Girokontos und der kostenlosen Debitkarte, zu Spar- und Anlageprodukten sowie zu Aktionen und Vorteilen der Bank. Sie ist ausdrücklich als erster Schritt gedacht: Perspektivisch soll daraus ein digitaler Begleiter werden, der Nutzer bei wichtigen finanziellen Entscheidungen unterstützt.

„Die Integration von BBVA in ChatGPT markiert den Beginn eines neuen Kapitels, in dem Künstliche Intelligenz Teil des Alltags wird und Menschen dabei hilft, ihre Finanzen natürlicher und intelligenter zu steuern“, sagt Murat Kalkan, der bei BBVA die digitalen Banken verantwortet.

Die App ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit OpenAI, die auch das interne Geschäft betrifft: Mehr als 11.000 Mitarbeitende arbeiten bereits mit ChatGPT Enterprise, künftig soll die gesamte Organisation folgen. Wie weit die App reicht, entscheidet BBVA dabei nicht allein. Verfügbarkeit und Weiterentwicklung hängen nach Angaben der Bank auch davon ab, wie OpenAI sein App-Ökosystem in Europa ausbaut.



Der Unterschied zu Scalable Capital liegt damit weniger im Kanal als in der Reichweite der Rechte. BBVA öffnet den Chat für Produktinformationen, Scalable Capital für Orders.