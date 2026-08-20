Altersvorsorgedepot: Scalable stellt seine Pläne vor
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Die Liste der Anbieter fürs Altersvorsorgedepot wird länger. Nun hat auch Scalable Capital konkrete Konditionen genannt: Firmenchef Erik Podzuweit kündigte exklusiv in „Bild“ an, das Standarddepot gebührenfrei anzubieten, und wirbt gezielt um bestehende Riester-Sparer.
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