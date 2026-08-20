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Kostenlos bleiben bei Scalable Konto, Depot, Sparpläne sowie einzelne Käufe und Verkäufe. Zahlen müssen Anleger allein die Fondsgebühr. Für diese laufenden ETF-Kosten setzt der Anbieter eine Obergrenze von 0,15 Prozent pro Jahr an und will sie im Startjahr sogar auf null senken. Der gesetzliche Kostendeckel für das Standarddepot liegt bei einem Prozent jährlich.

Angriff auf den Riester-Bestand

Der Bestand, um den es geht, ist beträchtlich: Ende 2025 lagen in etwa 14,7 Millionen Riester-Verträgen geschätzt 240 Milliarden Euro. Bis zu 540 Euro Grundzulage sind im neuen System pro Jahr drin, wenn Sparer 1.800 Euro Eigenbeitrag einzahlen. Weil sich die Guthaben ab 2027 ins Altersvorsorgedepot überführen lassen, nimmt Podzuweit auch diese Kunden ausdrücklich ins Visier.

Den Umstieg will Scalable über einen Wechselservice abwickeln. Kunden sollen lediglich bisherigen Anbieter, Produkt und Vertragsnummer angeben, den Rest sollen Anbieter und Zulagenstelle untereinander regeln.

Warum Scalable auf Garantien verzichtet

Eine Garantie auf die Einzahlungen bietet Scalable bewusst nicht. Podzuweit hält solche Zusagen für „totalen Murks“. Ein Anbieter müsse zur Absicherung einen Teil der Beiträge besonders sicher anlegen, und dieser Anteil bleibe dem Aktienmarkt fern und mindere langfristig die Renditechance.

Von Kurseinbrüchen lässt sich Podzuweit bei so langen Laufzeiten nicht schrecken. Bei fallenden Kursen kaufe die gewohnte Sparrate mehr Anteile, was sich mit der Erholung auszahle. Kritisch werde es erst in den Jahren kurz vor dem Ruhestand. Für diese Phase empfiehlt er, den Aktienanteil rechtzeitig zu senken.

Wie es weitergeht

Ob aus den Ankündigungen ein breiter Preiskampf wird, hängt davon ab, ob weitere Anbieter bei den Kosten nachziehen. Verbindlich werden Scalables Konditionen ohnehin erst mit der Zertifizierung und dem offiziellen Preisverzeichnis zum Start am 1. Januar 2027.