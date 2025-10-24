Der Neobroker Scalable Capital bietet ab sofort Kinderdepots an. Eltern können zwischen Self-Service im Broker und der automatisierten Vermögensverwaltung wählen.

Der Neobroker Scalable Capital bietet ab sofort Kinderdepots an. Bereits im Mai hatte das Münchener Fintech angekündigt, das Produkt „im Sommer“ zu launchen. Nun ist es Herbst – und Wettbewerber Trade Republic kann bereits auf Hunderttausende eröffnete Kinderdepots verweisen.

Zwei Varianten: Broker oder Vermögensverwaltung

Eltern können zwischen dem Scalable Broker und der digitalen Vermögensverwaltung Scalable Wealth wählen. Im Broker stellen sie das Portfolio selbst zusammen, in Wealth übernimmt das Unternehmen die Portfolioerstellung und laufende Überwachung.

Das zentrale Verkaufsargument: Scalable Capital erlässt Gebühren. Im Broker erstattet der Neobroker die TER bei 200 ETFs – je 100 von iShares und Xtrackers. In Wealth entfällt die Verwaltungsgebühr bis zur Volljährigkeit komplett. Der Konkurrent Trade Republic bietet die Erstattung hingegen nur bei drei ETFs an.

Steueroptimierung als Kernfeature

Kinder nutzen eigene Freibeträge: Sparerpauschbetrag, Grundfreibetrag und Sonderausgaben-Pauschbetrag summieren sich auf über 13.000 Euro steuerfreie Kapitaleinkünfte pro Jahr. Scalable Wealth automatisiert die Ausschöpfung dieser Freibeträge und passt das Portfolio zum Jahresende an – ohne Zusatzgebühren.

Bislang mussten Eltern bei Scalable Capital das Depot auf den eigenen Namen laufen lassen, was steuerlich nachteilig war. Ein Haken bleibt: Anders als bei klassischen Anbietern brauchen Kinder bei Scalable ein eigenes Konto beim Neobroker.

Hoffnung auf Frühstart-Rente

Das Timing der Einführung dürfte kein Zufall sein. Die Bundesregierung plant die Frühstart-Rente: Kinder zwischen sechs und 18 Jahren sollen monatlich zehn Euro für den Vermögensaufbau erhalten. Der ursprünglich für Januar 2026 anvisierte Start ist allerdings ungewiss.

Gerüchten zufolge will das Bundesfinanzministerium von der geplanten privatwirtschaftlichen Lösung abrücken. Stattdessen könnte das Kapital in den Staatsfonds Kenfo fließen und von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung verwaltet werden – ohne Einbindung von Neobrokern.

„Mit dem demografischen Wandel geht die Rentenformel nicht mehr auf“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. „Private Vorsorge ist kein Luxus, sondern zwingend notwendig.“

Schrittweise Freischaltung

Die neue Funktion wird schrittweise in den Apps freigeschaltet. Bis alle interessierten Kunden Kinderdepots nutzen können, dürfte es also noch dauern.