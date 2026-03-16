Der Münchener Neobroker Scalable Capital lockt mit 2,5 Prozent Tagesgeld – dauerhaft, unbegrenzt, für alle. Das klingt gut. Doch beim Kleingedruckten lohnt ein zweiter Blick.

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Es war im Januar 2023, als Trade Republic den deutschen Bankenmarkt aufmischte. Zwei Prozent Zinsen, ohne Bedingungen, für alle – während Sparkassen und Filialbanken noch zögerten, die Zinswende an ihre Kunden weiterzugeben. Das Angebot wurde zum Maßstab. Nun zieht Scalable Capital nach – und übertrifft den Branchenführer.

Ab sofort erhalten alle Bestands- und Neukunden der Münchener Neobank 2,5 Prozent Zinsen auf einem neu eingeführten Tagesgeldkonto, monatlich gutgeschrieben, auf unbegrenztes Guthaben. Kein Aktionszins, kein Ablaufdatum, kein Limit. Damit setzt sich Scalable an die Spitze der Tagesgeldangebote im deutschen Markt – zumindest nach aktueller Lesart.

Klare Ansage gegen den Branchenführer

Trade Republic zahlt derzeit noch zwei Prozent – exakt auf Höhe des EZB-Einlagenzinses, an den sich die Berliner Neobank seit Jahren gebunden hat. Scalable übertrifft diesen Satz nun um einen halben Prozentpunkt. Zwar bieten einzelne Anbieter wie die Direktbank ING oder das Fintech Raisin Zinsen von drei Prozent und mehr – doch diese gelten ausnahmslos als Aktionskonditionen für begrenzte Zeiträume. Danach fallen die Zinsen deutlich.

Scalable betont den Unterschied ausdrücklich: „Es handelt sich nicht um einen Aktionszins für einen kurzen Zeitraum. Der Zinssatz gilt für alle Bestands- und Neukunden bis auf Weiteres und für einen unbegrenzten Betrag“, teilt das Unternehmen mit. Gründer und Co-Chef Erik Podzuweit formuliert es grundsätzlicher: „Zinsen sind das deutlichste Bekenntnis einer Bank an ihre Kunden.“

Ein neues Konto, eine eigene IBAN

Technisch bringt der Schritt eine strukturelle Neuerung. Bislang wurden Einlagen auf dem Verrechnungskonto verzinst – also Gelder, die nicht in Aktien oder ETFs investiert waren. Künftig führt Scalable ein separates Tagesgeldkonto mit eigener IBAN ein. Wer die 2,5 Prozent erhalten will, muss Einlagen aktiv dorthin umschichten. Transfers zwischen Tagesgeld- und Verrechnungskonto sind laut Unternehmen jederzeit in Echtzeit möglich.

Die Abgrenzung hat einen praktischen Hintergrund: Tagesgeld gilt als Notgroschen, als eiserne Reserve – begrifflich und psychologisch getrennt vom Handelskapital. Bestandskunden werden noch bis zum 31. März über das bisherige Verrechnungskonto verzinst, danach greift das neue Modell.

Einlagensicherung: Je nach Modell unterschiedlich

Wer genauer hinschaut, stößt auf eine Differenzierung, die relevant ist. Scalable bietet zwei Modelle: die kostenlose Free-Version und das kostenpflichtige Prime+-Modell für 4,99 Euro im Monat.

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Im Prime+-Modell werden Einlagen auf die Scalable Capital Bank sowie vier Partnerbanken verteilt – Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, Münchener Hypothekenbank und NordLB. Das ergibt fünffache gesetzliche Einlagensicherung à 100.000 Euro, also bis zu 500.000 Euro abgesichert. Darüber hinaus greift eine freiwillige Einlagensicherung weiterer Partnerbanken.

In der kostenlosen Version hingegen fließt ein Teil der Einlagen in qualifizierte Geldmarktfonds – konkret den J.P. Morgan EUR Liquidity LVNAV Select (ISIN: LU1747651385), den DWS Deutsche Managed Euro Fund und den Blackrock ICS Euro Liquidity Fund (ISIN: IE0005023803), berichtet die FAZ.

Für diese Fonds gilt keine gesetzliche Einlagensicherung, sondern der EU-weite Ogaw-Schutz: Das Fondsvermögen ist Sondervermögen und im Insolvenzfall vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt.

Zinssatz bleibt variabel – Vorbehalt mit Ansage

Trotz des Bekenntnisses gegen Aktionszinsen bleibt der Satz formal variabel. Scalable kann ihn jederzeit anpassen – etwa wenn sich der EZB-Einlagenzins oder die Verhältnisse am Interbankenmarkt verändern.

Der Zinsschritt steht nicht für sich allein. Scalable Capital hat im vergangenen Jahr eine Vollbanklizenz erhalten und baut sein Bankangebot seitdem systematisch aus. Seit 2024 vergibt das Unternehmen auch Kredite – mit variablem Schuldzins von derzeit 3,24 Prozent, besichert durch das Wertpapierdepot. Seit Herbst sind zudem Kinderdepots möglich, das neue Tagesgeldkonto lässt sich auch für Minderjährige einrichten.

Zum Vergleich: Scalable zählt heute mehr als eine Million Kunden mit über 40 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Trade Republic kommt auf mehr als zehn Millionen Kunden, rund 150 Milliarden Euro Einlagen – und gilt mit einer Bewertung von 12,5 Milliarden Euro als wertvollstes deutsches Start-up.

Der Kampf um Kundengelder zwischen den Neobrokern ist damit neu entfacht. Wie nachhaltig Scalables Zinsversprechen trägt, wird die Zinsentwicklung der EZB zeigen – und ob der Wettbewerb erneut antwortet.