Scalable Capital bessert beim Tagesgeld-Zins nach und bringt Festgeld an den Start. Wie gut ist das Tagesgeld-Angebot im Vergleich zur Konkurrenz?

Scalable Capital erweitert sein Zinsangebot, wie die Bank mitteilt. Das Haus hebt den Tagesgeldzins binnen sechs Monaten erneut an und führt ein Festgeldkonto ein. Sparer erhalten 2,6 Prozent pro Jahr ohne Mindestanlage auf unbegrenztes Tagesgeld-Guthaben im Tagesgeldkonto. Der Zins variiert laut Scalable Capital mit dem Marktzins. Scalable kann den Zinssatz also jederzeit anpassen – etwa wenn sich der EZB-Einlagenzins oder die Verhältnisse am Interbankenmarkt verändern.

Die Festgeldzinsen betragen ab 1 Euro Anlagesumme garantierten jährlichen 2,75 Prozent für zwölf Monate und 3 Prozent pro Jahr für 24 Monate. Am Ende der Laufzeit fließt das Geld automatisch zurück ins Tagesgeld- oder Brokerkonto. Die Differenz von 0,15 und 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Tagesgeldzinssatz scheint recht gering, da Anleger ein bis zwei Jahre nicht auf ihr Vermögen zugreifen können.

So schneidet Scalable Capital im Wettbewerbsvergleich ab

Im Marktvergleich liegt Scalable Capital mit 2,6 Prozent auf Tagesgeld weit oben. Trade Republic zahlt auf unbegrenztes Guthaben aktuell 2,25 Prozent. Chase zahlt zwar auf die ersten vier Monate 4 Prozent Jahreszins, doch danach nur 2 Prozent.

Die ING wirbt zwar mit bis zu 3,75 Prozent Bonuszins für vier Monate im Kombiprodukt aus Girokonto und Extra-Konto – ohne neues Girokonto liegt der Zins beim Extra-Konto bei 3,20 Prozent. Doch nach vier Monaten gilt nur noch ein variabler Zins von 0,75 Prozent pro Jahr. Die DKB zahlt ihren Bestandskunden 1 Prozent, nachdem eine befristete Aktion von Mai bis August mit 2,75 Prozent auslief.

Angriffspreise auch im Altersvorsorgedepot

Scalable Capital baut sein Angebot rund um Tages- und Festgeld aus. Über das Kinderdepot können Eltern ein Konto direkt im Namen ihres Kindes eröffnen, das Geld gehört rechtlich dem Kind. Eine Appinio-Umfrage im Auftrag von Scalable Capital zeigt: Mehr als 70 Prozent der Eltern setzen für den Nachwuchs weiterhin auf klassische, sichere Sparformen wie Tages- oder Festgeld.

Im Zuge der staatlichen Reform der privaten Altersvorsorge bietet Scalable Capital künftig Altersvorsorgedepots an – als Standarddepot und für Selbstentscheider, jeweils ohne Depot- oder Sparplangebühren. Die Gesamtkostenquote im Standarddepot liegt bei 0,15 Prozent pro Jahr – im ersten Jahr entfällt sie komplett.

Scalable Capital existiert seit 2014 und beschäftigt über 800 Mitarbeiter in München, Berlin, Wien und Mailand. Über eine Million Kunden haben nach Unternehmensangaben zusammen mehr als 60 Milliarden Euro auf der Plattform angelegt.