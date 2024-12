Der ETF-Markt in Deutschland erhält einen neuen Akteur: Scalable Capital, bisher bekannt als Neobroker und digitaler Vermögensverwalter, steigt in das ETF-Geschäft ein. In Zusammenarbeit mit der DWS lanciert das Unternehmen seinen ersten eigenen Indexfonds, den "Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF" (WKN: DBX1SC).

Die wesentliche Innovation des neuen Produkts liegt in seiner Konstruktion: Erstmals werden in einem ETF zwei verschiedene Replikationsmethoden kombiniert. Diese „hybride“ Nachbildung vereint physische und synthetische Elemente in einem Produkt. Während europäische Aktienindizes durch direkten Aktienerwerb abgebildet werden, erfolgt die Nachbildung der US-Aktienindizes und der Schwellenländermärkte synthetisch.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

0 Prozent TER im ersten Jahr

Nach Unternehmensangaben hätte der ETF in einer Rückrechnung eine Outperformance von 0,22 Prozent p.a. gegenüber vergleichbaren ETFs auf den MSCI ACWI nach Kosten erzielt.

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) liegt im ersten Jahr bei null Prozent. Nach Ablauf der Einführungsphase beträgt die TER 0,17 Prozent p.a. Der ETF bildet den MSCI All Country World Index nach und investiert in über 2.600 mittlere und große Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern.

DWS als Partner für Scalable Capital

Bei der Umsetzung setzt Scalable Capital auf etablierte Partner: Die DWS fungiert mit ihrer Marke Xtrackers als Vermögensverwalter, während MSCI den zugrundeliegenden Index bereitstellt. Scalable Capital selbst tritt als Berater für die Portfoliokonstruktion auf.

Der thesaurierende ETF ist seit dem 11. Dezember 2024 an der European Investor Exchange (EIX), der Börse München (gettex) sowie an der Deutschen Börse (Xetra) handelbar. Eine Ausweitung des Handels auf weitere europäische Börsenplätze ist geplant.

Mit diesem Schritt erweitert Scalable Capital sein Geschäftsmodell strategisch. Das 2014 gegründete Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 27 Milliarden Euro für über eine Million Kunden.