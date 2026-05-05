Am Vorabend der OMR lud Scalable Capital im Schmidtchen Theater auf der Reeperbahn zum Livepodcast. Zu Gast waren unter anderem Moritz Fuerste, Co-Founder von Hyrox.

Am Vorabend der OMR verwandelte sich das Schmidtchen Theater auf der Reeperbahn in einen ungewöhnlichen Treffpunkt: Sportbegeisterte Investoren, Gründer und Fußballmacherinnen kamen beim Livepodcast von OAWS & Scalable Capital zusammen, um über die Schnittstelle von Sport und Börse zu sprechen – und am Ende des Abends konnte auch körperlich geliefert werden.

Warum Nike, Adidas und Lululemon ins Straucheln geraten

Den Anfang machte Noah Leidinger, Podcaster von Ohne Aktien wird schwer, mit einer pointierten Analyse der großen westlichen Sportmarken. Seine These: Nike, Adidas und Lululemon kämpfen nicht nur mit zyklischen Schwächen – sie haben strukturelle Probleme, die asiatische Wettbewerber konsequent ausnutzen.

Erstens der China-Faktor. Der wichtigste Wachstumsmarkt der Welt ist für die westlichen Platzhirsche zunehmend verloren gegangen. Marken wie Amer Sports oder die Mizuno Corporation haben währenddessen verstanden, wie sie im westlichen Marketing-Umfeld punkten – sie holen auf, während die etablierten Player den Anschluss verlieren.

Zweitens die Bewertung. US-Aktien sind historisch hoch bewertet, asiatische Pendants dagegen günstig. Wer hier genau hinschaut, sieht eine klare Verschiebung der Chancen.

Drittens Luxus. Marken wie Asics, Amer Sports und Mizuno bauen gezielt Luxusstrukturen auf – und kombinieren das mit ihrer Asienstärke. Eine Kombination, die an der Börse honoriert wird.

Hyrox: Vom Athleten zum Unternehmer

Moritz Fuerste, Co-Founder von Hyrox und ehemaliger Weltklasse-Hockeyspieler, gewährte persönliche Einblicke in den Übergang vom Leistungssport ins Unternehmertum. Was er am meisten vermisst? Das Spielen und die Emotionen auf dem Platz. Was er gefunden hat? Eine andere Form davon, im Aufbau eines globalen Unternehmens.

Sportler arbeiten in Zyklen, immer auf einen nächsten Höhepunkt hin. Im Unternehmertum ist der Horizont länger, Ziele kurzfristiger zu denken reiche nicht aus, meint Fuerste.

Hyrox selbst verfolgt einen B2B2C-Ansatz: Fitnesstudios zahlen Lizenzen und bringen das Format direkt zu den Menschen. Das Wachstum ist beeindruckend – innerhalb von 18 Monaten wuchs das Team von 80 auf 460 Mitarbeitende. Ein IPO habe das Unternehment aktuell nicht geplant, wohl aber ein klares Bekenntnis zu Hamburg und zu Olympia – Fuerste sprach sich klar für Deutschland und Hamburg als Olympiastandort aus.

Winner & Loser der Börse

Christian W. Röhl von Scalable Capital lieferte den analytischen Gegenpol des Abends.

Auf der Verliererseite identifizierte er zunächst die sogenannten Compounder-Aktien – Unternehmen wie Novo Nordisk, Adobe oder Nike, die jahrelang verlässlich Renditen erzielten. Mit einer Grafik machte er deutlich, was viele Anleger verdrängen: Eine Studie der Arizona State University zeigt, dass 60 Prozent aller Aktien Verluste einfahren, nur 36 Prozent diese ausgleichen – und lediglich 4 Prozent wirklich die Rendite liefern. Seine Botschaft war klar: Die Conviction zu einem Unternehmen muss immer wieder aktiv hinterfragt und untermauert werden, statt blind auf das alte Mantra „die Aktie kommt schon wieder“ zu vertrauen.

Als zweiten Loser wurde die Handschlagqualität im KI-Sektor genannt. Deals werden abgeschlossen und wieder gecancelt, Staaten greifen zunehmend regulierend ein – und die Börse hat das noch nicht vollständig eingepreist. Unternehmen wie Oracle spiegeln in ihren Geschäftsberichten eine Welt, in der alle Deals tatsächlich stattfinden. Die Realität sehe anders aus, meinte Leidinger.

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Auf der Gewinnerseite überzeugten ihn zwei Regionen: Lateinamerika – rohstoffreich (Eisenerz, Kupfer, Lithium, Öl), nearshoring-getrieben und günstig bewertet – sowie Südkorea, dessen Rally von Samsung und SK Hynix angetrieben wird. Besonders interessant: Südkorea plant, rund 40 Prozent der weltweit geplanten 400 neuen Atomkraftwerke mitzubauen – und liefert zudem effiziente, kostenattraktive Luftabwehrsysteme, von denen etwa Polen bereits profitiert.

Frauenfußball braucht Investoren

Katharina Kurz, Mitgründerin von Viktoria Berlin, brachte eine andere Perspektive mit. Ihr Verein arbeitet bereits mit 250 Investoren zusammen – und sie machte deutlich, dass Frauenfußball ohne private Investoren nicht zukunftsfähig ist. Das Durchschnittsgehalt in der Frauen-Bundesliga liegt bei gerade mal 4.500 Euro brutto. Kurz plädierte für einen Salary Cap, eine modernere Ligastruktur und mehr Aufmerksamkeit aus den USA, wo das Interesse am Frauenfußball deutlich weiter entwickelt sei.

Der sportliche Abschluss

Was wäre ein Abend über Sport ohne Sport? Zum Abschluss gab es eine Klimmzug-Challenge: Männer mussten 10 Wiederholungen absolvieren, Frauen 5 – wer lieferte, wurde mit Trikots und kleinen Goodies belohnt. Ein passender Schlusspunkt für einen Abend, der Kapitalmarkt und Körpereinsatz auf der Reeperbahn zusammengebracht hat.