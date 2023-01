Auswertung von Scalable Capital So beeinflussen Nachrichten den Aktienkauf

Der Online-Broker Scalable Capital hat die Entwicklung des täglichen Handelsvolumens auf der Plattform analysiert. Das Ergebnis: Privatanleger orientieren sich beim Kauf und Verkauf von Aktien stark an der Nachrichtenlage. Welche Entwicklungen Auswirkungen auf die Aktienauswahl hatten, zeigt die Grafik.

© Imago Images / Xinhua

Der Online-Broker Scalable Capital hat ein Ranking der 20 meistgehandelten Aktien des vergangenen Börsenjahrs im Verhältnis zur Zahl seiner über 600.000 Nutzerinnen und Nutzer veröffentlicht. Auf den vorderen Plätzen ist neben den US-amerikanischen Tech-Konzernen Tesla, Amazon, Apple und Nvidia auch das Mainzer Unternehmen Biontech zu finden.

Zusätzlich zum Ranking hat der Online-Broker auch einen Chart zur Entwicklung des täglichen Handelsvolumens der Haupthandelstitel herausgegeben. Die Grafik zeigt, wie nachrichtengetrieben Privatanlegerinnen und -anleger oft handeln.

Ranking 2022: Das sind meistgehandelten Aktien bei Scalable Capital. © Scalable Capital

Eindrucksvoll zeigt sich das etwa anhand der Tesla-Aktie. Der Chef des E-Autobauers, Elon Musk, sorgte 2022 mehrfach für Schlagzeilen. Am stärksten reagierten die Aktionäre den Scalable-Daten zufolge auf eine Nachricht vom 29. April. An diesem Tag wurde darüber berichtet, dass Musk vor der Übernahme von Twitter Tesla-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar verkauft hatte.

Schlechte Unternehmensnachrichten befeuern Abverkauf

In diesem Zeitraum wurde auch die Amazon-Aktie außerordentlich häufig gehandelt. Der Onlinehändler hatte tags zuvor Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick veröffentlicht.

Enttäuschende Quartalszahlen und trübe Umsatzprognosen hatten Anfang Februar bereits dafür gesorgt, dass der Handel mit der Facebook-Aktie Meta Platforms plötzlich drastisch anzog. Mark Zuckerberg hatte bei der Vorstellung der Zahlen bereits auf eine Ursache der miesen Zahlen verwiesen: TikTok, der neue Star am Social-Media-Himmel. Damit beunruhigte der sichtlich besorgte Meta-CEO auch die Aktionäre und befeuerte den Abverkauf der Unternehmenspapiere.

Ukraine-Krieg treibt den Aktienhandel

Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. So finden sich neben einer Vielzahl an Tech-Werten auch Aktien von Firmen wie dem Chemiekonzern BASF in den Top 20. Am stärksten gehandelt wurde das Papier am 25. Februar. An diesem Datum stellte das Unternehmen seine Jahresbilanz mit starken Zahlen vor: Der Umsatz fiel 33 Prozent höher aus als im Vorjahr, der Gewinn war mehr als doppelt so hoch.

Ein Beispiel für die Auswirkung externer Nachrichten auf den Handel mit einer bestimmten Aktie ist Rheinmetall. Die Grafik zeigt, dass das Papier bis zum Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Ende Februar bei Scalable Capital kaum gehandelt wurde. Ab Anfang März sind mit dem Aufkommen des Begriffs der „Zeitenwende“ dann jedoch deutliche Ausschläge zu erkennen.