Der Neobroker Scalable Capital wird neuer Partner eines spannenden Projekts im Frauenfußball. Die Hintergründe zur Strategie des Münchner Fintechs.

Scalable Capital geht neue Wege im Sportsponsoring. Der Neobroker wird Partner der Frauenfußball-Mannschaft des FC Viktoria Berlin, die nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ambitionierte Ziele verfolgt und aufgrund seiner Investorenstruktur (siehe weiter unten) als außergewöhnliches Projekt gilt. Die Partnerschaft geht laut den Beteiligten über ein reines Sponsoring hinaus.

Scalable löst damit die Recruiting-Plattform Stepstone nach drei Jahren ab.

Scalable: Mehr als ein Logo auf dem Trikot

„Für uns ist diese Partnerschaft mehr als Sponsoring. Es ist ein Statement für Gleichberechtigung, Fortschritt und ein modernes Markenverständnis“, erklärt Erik Podzuweit, Co-CEO und Gründer von Scalable Capital. Das Münchner Fintech wolle gezielt Barrieren abbauen und mehr Sichtbarkeit sowie Chancengleichheit für Frauen schaffen – sowohl im Fußball als auch in der Finanzwelt.

Die Mission von Viktoria Berlin habe sofort überzeugt: „Mutig, smart, visionär“, nennt es Podzuweit, der sich stets offen für mutige Marketing-Projekte zeigt. Mit dem Verein habe man den perfekten Partner gefunden, der aufgezeigt habe, wie Frauen durch langfristige Investments einen Markt entwickeln und Neues in Bewegung setzen können.

Scalable nimmt mit dem Sponsoring die Zielgruppe Frauen noch fester ins Visier. | Bildquelle: Josua Piorr | Scalable Capital

Gemeinsame Vision für Frauen und Finanzen

Verena Pausder, Mitgründerin der Frauenfußball-GmbH von Viktoria Berlin, betont die gemeinsamen Ambitionen: „Mit Scalable Capital haben wir einen Partner gewonnen, der unsere sportlichen Ambitionen ebenso teilt wie unseren Anspruch auf gesellschaftlichen Wandel – und der den Mut hat, alte Muster zu durchbrechen.“

Ein zentrales Anliegen der Partnerschaft sei die Förderung der Finanzbildung von Frauen. „Frauen in Deutschland investieren immer noch deutlich weniger als Männer. Genau wie im Sport muss sich das ändern“, sagte Pausder. Scalable Capital plant, durch Content-Formate und Bildungsangebote Frauen zu ermutigen, ihre Finanzen selbstbewusst in die Hand zu nehmen.

Finanzbranche tut sich eher schwer mit Frauenfußball

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Finanzbranche insgesamt schwer mit dem Frauenfußball tut. Die Commerzbank beendete im Sommer 2024 ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem DFB – und damit auch die aufmerksamkeitsstarken Kampagnen mit TV-Spots der deutschen Frauennationalmannschaft. Die DFB-Frauen zählen nun den Finanzdienstleister Klarna und die Oldenburgische Landesbank zu ihrem erweiterten Sponsorenkreis.

In der Frauenfußball-Bundesliga ist derzeit kein Finanzdienstleister als Hauptsponsor zu erkennen. Stattdessen investiert die Branche massiv in den Männerfußball: Allein in dieser Saison sind mit der LBBW beim VfB Stuttgart, Raisin bei Union Berlin, der Targobank bei Fortuna Düsseldorf und der Volksbank Brawo bei Eintracht Braunschweig gleich vier Finanzinstitute als neue Trikotsponsoren eingestiegen. Die Vereine kassieren dafür Millionenbeträge – der VfB Stuttgart etwa 8 Millionen Euro jährlich von der LBBW.

Umso bemerkenswerter ist das Engagement von Scalable Capital. Verena Pausder formulierte es so: „Unser Ziel ist nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch eine langfristige gesellschaftliche Veränderung.“

Eigenständige Frauen-GmbH als außergewöhnliches Projekt

Die Frauenmannschaft ist ausgegliedert in die eigenständige FC Viktoria 1889 Berlin Frauen-Fußball GmbH und damit von den finanziellen Problemen des Hauptvereins nicht betroffen. Während sich die Fußball-GmbH der Männermannschaft nach dem Abstieg in die fünfte Liga zwischenzeitlich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren befand, kann die Frauenabteilung ihre ambitionierten Pläne ungehindert verfolgen.

Seit 2022 wird die GmbH von einem weiblichen Gründerinnen-Team nach eigenen Angaben „wie ein Start-up“ geführt, dem Unternehmerinnen wie Verena Pausder und Sportgrößen wie Ariane Hingst angehören. Zu den über 240 Investoren gehören prominente Frauen aus Wirtschaft, Politik und Sport, darunter Maria Höfl-Riesch, Carolin Kebekus und Dunja Hayali.

Das ausgegebene Ziel ist klar: der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit 105 geschossenen Toren und 60 Punkten sicherte sich das Team in der vergangenen Saison, nach drei vergeblichen Versuchen, souverän die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und gehört nun sogleich zum Favoritenkreis in der 2. Liga. Das einst ausgegebene Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die 1. Frauen-Bundesliga aufzusteigen, ist weiterhin erreichbar.