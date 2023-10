Neue Kreditmöglichkeit Scalable Capital bietet jetzt auch Wertpapierkredite an

Scalable Capital hat sein Angebot erweitert und bietet Depotinhaber:innen jetzt auch Wertpapierkredite an. Die gewährte Kredithöhe bemisst sich unter anderem am Depotwert. Wir haben uns die Konditionen einmal genau angeschaut und erklären dir die Details.

Aktuell verbessern viele Online-Broker und Banken ihre Zinskonditionen für Sparer:innen. So bieten die Online-Broker Scalable Capital und Trade Republic Kund:innen mittlerweile unter bestimmten Voraussetzungen 4 Prozent Zinsen pro Jahr an. Wo es aktuell die höchsten Zinsen aufs Tages- und Festgeldkonto gibt, kannst du hier ausführlicher nachlesen.

Und wer bei Scalable Capital ein Depot besitzt, kann einen kurzfristigen Wertpapierkredit erhalten. Der Fachbegriff für diesen Kredit lautet Lombardkredit. Die Wertpapiere im Depot dienen als Sicherheiten für den Wertpapierkredit. Scalable Capital vermittelt den Kredit. Die Vergabe erfolgt durch die Baader Bank.

Der Wertpapierkredit von Scalable Capital im Überblick:

Der Kredit ist ab einem Depotwert in Höhe von 1.000 Euro verfügbar.

verfügbar. Der m aximale Kreditrahmen liegt bei 100.000 Euro und richtet sich nach Marktpreisen und Art der Wertpapiere.

und richtet sich nach Marktpreisen und Art der Wertpapiere. k eine feste Laufzeit und Tilgungsraten

Kosten : variable Zinsen, die sich am 3-Monats-Euribor-Satz orientieren + 3 Prozent pro Jahr, aktuell: ein Zins von 6,88 Prozent pro Jahr

: variable Zinsen, die sich am 3-Monats-Euribor-Satz orientieren + 3 Prozent pro Jahr, Der Zinssatz wird monatlich angepasst.

Die Zinsen fallen nur an, wenn der Kredit genutzt wurde. Sie werden in diesem Fall zum Ende des Quartals vom Verrechnungskonto abgebucht.

k eine Strafzinsen bei Sondertilgungen oder Bearbeitungsgebühren

Der Wertpapierkredit wird im Rahmen einer eingeräumten Überziehung auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung gestellt.

Wie hoch der Kreditbetrag ist, der dir zur Verfügung steht, wird dir online im Broker angezeigt. Die Höhe des Kredits hängt von den Marktpreisen der Wertpapiere in deinem Depot und deren Beleihungswerten ab.

Generell haben weniger schwankungsintensive Wertpapiere wie breit gestreute ETFs einen höheren Beleihungswert. Dadurch bleibt laut Angaben von Scalable Capital ein Puffer, damit der in Anspruch genommene Kredit in der Regel den Depotwert nicht überschreitet.

Aber Achtung: Kommt es durch Kursverluste dennoch dazu, dass der Kredit den Depotwert überschreitet und dies nicht durch Verkäufe von Wertpapieren, zusätzlich eingebrachten Sicherheiten oder Einzahlungen ausgeglichen werden kann, veräußert unter Umständen die Depotbank einen Teil der Wertpapiere.

Mit dem Wertpapierkredit sind keine Immobilienfinanzierungen möglich

Wofür du den Kredit verwendest, bleibt dir überlassen. Die einzige Einschränkung: Eine Immobilie darfst du mit deiner Kreditlinie nicht finanzieren.

Du könntest ihn beispielsweise für Investitionen am Kapitalmarkt nutzen. Für Beträge, die taggleich zurückgeführt werden, fallen keine Zinsen an.

Ob du mit dem Kreditbetrag am Kapitalmarkt aktiv wirst, solltest du dir aber wirklich gut überlegen. Das ist nämlich sehr riskant. Der Wert von Aktien schwankt und wenn sie im Wert fallen, sinkt ihr Wert als Sicherheit und es könnte passieren, dass der Kredit dann fällig wird.

Die Kreditanfrage erfolgt in der App oder im Web. Ob ein Kredit gewährt wird, erfährst du während Bankarbeitszeiten nach ein paar Minuten. Diskriminierende Faktoren wie das Lebensalter, das Geschlecht oder die berufliche Situation werden Scalable Capital zufolge nicht zugrunde gelegt.

Für Kredite bei traditionellen Banken ist eine Schufa-Auskunft nötig

Für einen regulären Kredit bei der Bank benötigst du immer eine so genannte Schufa-Auskunft.

Die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, kurz Schufa, sammelt seit dem Jahr 1927 Daten, um die Kreditwürdigkeit von Verbraucher:innen einzuschätzen. Vertragspartner wie Banken und Versandhändler fragen bei einem Kreditwunsch bei der Schufa deinen Bonitätsscore ab.

Die Bonität drückt die Schufa in Form eines so genannten Basisscores aus. Dieser liegt zwischen 0 und 100 Prozent. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass Kreditnehmer:innen den Kredit zurückzahlen können.

Mittlerweile kannst du deinen Schufa-Score auch über die App Bonify einsehen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert und worauf du dabei achten solltest, kannst du das hier nachlesen.

74,2 Prozent der deutschen Verbraucher:innen befinden sich in der höchsten Schufa-Kategorie „Hervorragend“,

12,6 Prozent in der zweiten Klasse „Gut“.

In der untersten Kategorie „Ungenügend“ landen derzeit laut Angaben der Schufa etwa 8,9 Prozent.

Mahnungen oder das regelmäßige unpünktliche Bezahlen von Rechnungen senken den Basisscore der Schufa, der einmal im Quartal ermittelt wird.