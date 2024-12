Der Neobroker Scalable Capital vollzieht einen Strategiewechsel zur integrierten Handelsplattform. Das Münchner Fintech führt zum 10. Dezember 2024 zwei zentrale Änderungen ein: eine eigene Depotführung sowie einen neuen Handelsplatz – die European Investor Exchange (EIX) – in Zusammenarbeit mit der Börse Hannover. Damit wandelt sich Scalable Capital vom Vermittler zum integrierten Finanzdienstleister.

Die Strategie stützt sich auf eine neue, intern entwickelte Technologieplattform. "Mit unserer voll vertikalisierten Plattform nehmen wir Depotführung, Börsenhandel, Clearing, Settlement und Custody in die eigenen Hände", so Florian Prucker, Gründer und Co-Chef von Scalable Capital in einer Pressemitteilung.

Neue Börse in Kooperation

Bei der European Investor Exchange (EIX) kooperiert Scalable Capital mit der Börse Hannover, einer Tochter der BÖAG Börsen AG. Die Rollenverteilung: Scalable Capital verantwortet Technologie und Liquidität, die Börse Hannover übernimmt den öffentlich-rechtlichen Part und die Handelsüberwachung.

Das Unternehmen hat einen Antrag auf Erlaubnis zum Einlagengeschäft gestellt. Bis zur aufsichtsrechtlichen Genehmigung arbeitet Scalable Capital mit der Deutschen Bank, J.P. Morgan Asset Management, DWS und Blackrock bei der Verwahrung von Guthaben und Geldmarktfonds zusammen.

Anpassungen im Produktportfolio

Die hauseigene Trading-Flatrate Prime+ für monatlich 4,99 Euro erweitert sich um den Handel an der EIX. Der Handel über Gettex (Börse München) bleibt bestehen. Die Zusammenarbeit mit der Baader Bank als Market Maker an der Börse München wird fortgesetzt.

In der digitalen Vermögensverwaltung „Wealth“ führt Scalable Capital zudem zwei neue Anlagestrategien ein: „Weltportfolio Klassisch plus Gold“ sowie „Value & Dividende". Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach inflationsgeschützten und dividendenorientierten Anlagelösungen.