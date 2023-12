Rückstellungen prüfen Schadeninflation: Bafin will höhere Prämien für Sachversicherungen

Die Beiträge in der Kfz-Versicherung sind zuletzt innerhalb eines Jahres im Schnitt um mehr als 14 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des Geldratgebers Finanztip. Für andere Sachversicherungen wie private Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung gehen Experten ebenfalls von Beitragssteigerungen aus, auch wenn diese deutlich moderater als im Kraftfahrzeugbereich ausfallen dürften. Schließlich führe die hohe Inflation auch zu höheren Kosten im Schadenfall, argumentieren sie.

Bafin will bei Bedarf eingreifen

Die Finanzaufsicht Bafin sieht das ähnlich. „Während der Verbraucherpreisindex zuletzt gegenüber den Vormonaten gesunken ist, ist die Schadeninflation weiterhin hoch“, erklärt die Behörde und verweist auf mehrere Indikatoren für Schadenskosten. So sei der Reparaturkostenindex in der Kfz -Versicherung im 3. Quartal 2023 mit fast 8 Prozent ähnlich stark gegenüber dem Vorjahr gestiegen wie im Jahr 2022. Die medizinische Versorgung sei ebenfalls wieder teurer geworden. Und auch die Löhne legen zu: „Nominal stiegen sie im 3. Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,3 Prozent, real, also nach Abzug der Inflation, um 0,6 Prozent“, zitiert Bafin die Auswertungen des Statistischen Bundesamtes.

„Die Schadeninflation muss daher weit oben auf der Agenda der Versicherer bleiben“, fordert die Behörde. Man werde „sehr genau analysieren, wie die Unternehmen die Schadeninflation in ihrem Jahresabschluss 2023 berücksichtigen – und bei Bedarf eingreifen“.

Versicherungstechnische Rückstellungen

Doch wie können Versicherer die Inflation und die steigenden Aufwendungen im Schadensfall in ihren Bilanzen berücksichtigen? Das Versicherungsaufsichtsgesetz ( VAG ) schreibt hier versicherungstechnische Rückstellungen vor. „Steigt die Inflation, erhöhen sich, unter sonst gleichen Bedingungen, auch die Rückstellungen“, erläutert die Bafin.

Allerdings zeigen steigende Zinsen hier einen Bremseffekt. Denn bei einem Zinsanstieg müssen Versicherer, unter sonst gleichen Bedingungen, weniger Geld für künftige Schäden zur Seite legen. Die erwarteten Aufwendungen werden also diskontiert.

Das machten sich laut Bafin Sparten wie die Kfz-Haftpflichtversicherung zunutze, bei denen die vollständige Begleichung der Schäden gegebenenfalls mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann. In Erwartung steigender Zinsen und einer nur mäßigen Inflation senkten sie Ende 2022 ihre Rückstellungen.

Schadeninflation viel höher als allgemeine Inflation

Zu Unrecht, findet die Aufsichtsbehörde. Die Annahmen über die Höhe der zukünftigen Schadeninflation seien zu optimistisch gewesen. Für das Jahr 2023 lagen sie demnach teilweise deutlich unter einschlägigen repräsentativen Inflationsindizes. Zudem hätten viele Unternehmen überhaupt keine Einschätzung über den Verlauf der Inflation getroffen.

„Es ist klar: Für den Bilanzstichtag 2023 müssen viele Versicherer nachbessern“, fordert die Aufsicht. „Sie sollten beachten, dass die Schadeninflation für verschiedene Sparten weiterhin wesentlich höher ist als die allgemeine Inflation. Außerdem sollten sie die hohe Unsicherheit mit Blick auf künftige Schadenaufwendungen besser berücksichtigen“, so die Bafin. Dies gelte vor allem für Personenschäden, die über längere Zeit reguliert werden. Denn hier könnten die steigenden Löhne und die höheren Kosten für die medizinische Versorgung zu wesentlich höheren künftigen Schadenaufwendungen führen. Daher sollten Versicherer hier „eine vorsichtige Expertenschätzung vornehmen, die den regulatorischen Anforderungen genügt“, fordert die Bafin.

Prämien „dringend erhöhen“

Eine Folge daraus wären wesentlich höhere Prämien für Sachversicherungen. Die Prämienanstiege der Schaden-Unfallversicherer im Jahr 2023 bezeichnet die Behörde als moderat. In einzelnen Sparten wie der Kraftfahrtversicherung könnten für das Geschäftsjahr 2023 Verluste drohen, befürchtet die Behörde.

Daher müssten die Unternehmen die Prämien „dringend erhöhen“, fordert die Bafin. „Dauerhaft defizitäre Versicherungszweige sind nicht akzeptabel“.