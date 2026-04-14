58 Prozent der Versicherer wollen bis 2030 bis zu 100 Prozent der Standardschäden vollautomatisiert abwickeln – doch ihre Kunden sind skeptisch und haben andere Prioritäten.

So personalintensiv stellen sich die Versicherer die Zukunft der Schadenabwicklung nicht mehr vor.

Während Versicherungsunternehmen bei der Schadenabwicklung stark auf Prozessgeschwindigkeit und Digitalisierung setzen, priorisieren Kunden finanzielle Sicherheit und persönliche Ansprechpartner. Das ist laut dem Beratungs- und Forschungsunternehmen Versicherungsforen Leipzig ein zentrales Ergebnis einer aktuellen Versicherer- und Endkundenbefragung zum Schadenmanagement. Die Umfrage deckt aus Sicht der Autoren Wahrnehmungsunterschiede und die noch bestehenden Akzeptanzgrenzen der Automatisierung auf.

Die Ergebnisse wurden heute (14. April 2026) zur Eröffnung des Messekongresses „Schadenmanagement & Assistance“ in Leipzig vom Unternehmen vorgestellt.

Methodik der Befragung

Für die Branchenbefragung wurden im Februar und März 2026 insgesamt 108 Mitarbeitende von Versicherungsunternehmen online befragt (61 Prozent in leitenden Positionen). An der Endkundenbefragung nahmen im März 2026 insgesamt 514 Personen teil. Die Stichprobe ist repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren, so die Autoren.

Gerade bei der Branchenbefragung ist die Stichprobengröße als sehr gering zu bewerten. Als absolute Untergrenze für aussagekräftige Umfragen gelten zumeist 100 bis 300 Teilnehmer. Dieser Teil der Befragung stellt eher ein Stimmungsbild dar und ist mit einer sehr hohen Fehlermarge versehen.

Geschwindigkeit versus Entschädigung: Wer liegt richtig?

Die Einschätzungen darüber, ob Regulierungsgeschwindigkeit oder Entschädigungshöhe ein positives Kundenerlebnis im Schadenfall ausmacht, gehen deutlich auseinander. Versicherer vermuten, dass für Kunden vor allem die Geschwindigkeit (29 Prozent) und digitale Wege (26 Prozent) zählen.

Auf Kundenseite sieht die Realität anders aus, so die Studienautoren. Hier rangieren die Höhe der Entschädigung sowie ein fester, persönlicher Ansprechpartner (jeweils 25 Prozent) ganz oben. Digitale Einreichungswege folgen erst an dritter Stelle (23 Prozent).

Franz Gündel, Leiter Schaden- und Betrugsmanagement bei den Versicherungsforen Leipzig, sagt dazu: „Versicherer laufen Gefahr, den Fokus zu stark auf die administrative Abwicklung zu verengen. In der emotional belastenden Situation eines Schadens suchen (...) Kunden vor allem finanzielle Sicherheit und menschliche Empathie. Ein modernes Schadenmanagement muss industrielle Schnelligkeit mit individueller Betreuung synchronisieren.“

Automatisierung: Ambition vs. Skepsis

Laut Umfrage liegt der Automatisierungsgrad von Standardschäden bei 60 Prozent der befragten Versicherer zwischen 10 und 30 Prozent. Bis 2030 planen jedoch 58 Prozent der Unternehmen, eine Quote von 50 bis 100 Prozent zu erreichen. Mit Blick auf KI erwarten 71 Prozent den größten Mehrwert in der automatisierten Dunkelverarbeitung von Kleinschäden. 56 Prozent sehen ihn sowohl bei der Betrugserkennung und -prävention als auch bei der internen Unterstützung der Schadenmanager.

Doch diese Ambition trifft laut der Versicherungsforen Leipzig auf eine verhaltene Kundenakzeptanz: