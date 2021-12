Schadenregulierung, Preis-Leistungs-Verhältnis & Co. Diese Kfz-Versicherer können überzeugen

Die Provinzial Rheinland überzeugt Kfz-Kunden in den Kategorien Schadenregulierung und Kundenservice am ehesten. Die LVM Versicherung bietet die beste Kundenberatung. Bei der Kundenbetreuung liegt die Aachen-Münchener ganz vorn, bei den Produkten ist es die Huk-Coburg und in der Kundenkommunikation die Allianz. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die WGV. Cosmos Direkt ist der kundenorientierteste Direktversicherer, so die Ergebnisse einer Wettbewerbsanalyse des Kölner Analysehauses Service Value.Insgesamt erhalten 15 Kfz-Versicherer eine überdurchschnittliche Kundenbewertung. 8 Unternehmen erhalten sehr gute Noten. Neu in der Spitzengruppe ist die Huk-Coburg.Im Wettbewerbsvergleich der Direktversicherer schneidet Cosmos Direkt am besten ab. Der Versicherer führt in vier Einzelkategorien: Kundenberatung, Kundenbetreuung, Kundenservice und Kundenkommunikation. Zweitplatziert ist All Secur. Diese soll die beste Schadenregulierung unter den Direktversicherern aufweisen. Die Huk24 überzeugt ihre Kunden in den Kategorien Produkte und Preis-Leistungs-Verhältnis.Im Vergleich zu den Kfz-Serviceversicherern schneiden die Kfz-Direktversicherer im Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser ab. In der Kundenbetreuung haben diese hingegen spürbaren Nachholbedarf, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage.Für die Wettbewerbsanalyse „ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2014“ befragte Service Value zirka 3.000 Kunden. 25 Serviceversicherer und 10 Direktversicherern standen zur Auswahl. Dabei bewerteten die Versicherten rund 30 Service- und Leistungsmerkmale.