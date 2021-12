Noah Wortman / Marc Schiefer 21.10.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Schadensersatzansprüche in Europa „Bei Sammelklagen kann man nicht erst am Ende aufspringen“

Der Rechtsbereich der Wertpapiersammelklagen ist ein schwieriger. Vielen fehlt es hierzulande noch an Erfahrung. Auch ist das deutsche Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes noch in der Erprobungsphase. Worauf es zu achten gibt – und eine Liste an Tipps – wissen Noah Wortman von der Goal Group of Companies und Marc Schiefer von der TILP Rechtsanwaltsgesellschaft.