Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer stehen vor anhaltenden Herausforderungen. Hohe Schadenkosten, getrieben durch Inflation und den Klimawandel, zwingen die Unternehmen dazu, ihre Prämien zu erhöhen und sich auch strukturell anzupassen. Eine aktuelle Analyse der auf Versicherungen spezialisierten Ratingagentur Assekurata hat sich die jüngsten Entwicklungen angesehen.

Gewinn unter historischem Durchschnitt

Das finanzielle Ergebnis mutet auf den ersten Blick zufriedenstellend an: Die Branche der Schaden- und Unfallversicherer konnte 2024 ihren versicherungstechnischen Gewinn von 1,5 auf 1,9 Milliarden Euro steigern. „Angesichts des unverändert schwierigen Marktumfeldes ist dies ein positives Ergebnis“, erklärt so auch Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden-/Unfallversicherung bei Assekurata. Dennoch: Dieses Ergebnis liegt deutlich unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 3,0 Milliarden Euro.

Die ausgezahlten Leistungen stiegen 2024 auf den historischen Höchststand von 70,3 Milliarden Euro. Besonders belastend waren Elementarschäden in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Das Volumen entspricht zwar in etwa dem Vorjahresniveau. „Im Vergleich zum historischen Schadendurchschnitt, der seit Mitte der 1970er Jahre bei rund 4,5 Milliarden Euro liegt, zeigen sich hier deutlich die Folgen des Klimawandels“, betont jedoch Assekurata-Geschäftsführer Reiner Will.

Dramatisch für die Versicherer ist die langfristige Entwicklung: Seit der Ahrtal-Flutkatastrophe 2021 haben sich die Auszahlungen für Schadenfälle vom langjährigen Trend entkoppelt. Laut Wittkamp hätte die Schadenlast 2024 eigentlich um 12,9 Milliarden Euro niedriger ausfallen müssen. Er warnt: „Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnten die Schadenaufwendungen bis Ende des Jahrzehnts auf über 85 Milliarden Euro steigen.“

Prämien steigen

Als Reaktion darauf setzten die Versicherer im vergangenen Jahr ihre Beiträge deutlich herauf. Die Branche steigerte ihre Einnahmen 2024 um 7,8 Prozent – was deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt von 4,0 Prozent liegt. Besonders stark waren die Erhöhungen in der Kraftfahrtversicherung (plus 10,9 Prozent) und der Wohngebäudeversicherung (plus 12 Prozent). Bei Assekurata mag man das den Unternehmen nicht verdenken: „Die Branche hat ihre Zurückhaltung abgelegt und die Prämien in dem erforderlichen Maß angehoben“, kommentiert Will.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Während die Beiträge stiegen, wuchs der Vertragsbestand nur um 0,5 Prozent – deutlich unter dem zehnjährigen Trend von 2,0 Prozent. „Die wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich weiterhin auf das Verhalten der Verbraucher aus“, erklärt Wittkamp. Viele Haushalte hielten sich mit größeren Anschaffungen zurück, was sich besonders bei Kfz-Neuzulassungen zeigt.

Für 2025 und darüber hinaus rechnet man bei Assekurata mit weiter sich verteuernden Beiträgen. Diese seien sogar unumgänglich: „Abermals deutliche Beitragsanpassungen sind notwendig, um mit der anhaltend hohen Schadendynamik Schritt zu halten“, so Wittkamp. Viele Wohngebäudeversicherer hätten bereits zum Jahresbeginn 2025 ihre Beiträge über die üblichen Indexanpassungen hinaus erhöht.

Elementarschaden-Pflichtversicherung - ein „positives Signal“

Die im Koalitionsvertrag geplante Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden,für die allerdings eine Opt-Out-Option im Raum steht, begrüßen die Assekurata-Experten: „Dass nun endlich Bewegung in dieses Thema kommt, ist grundsätzlich ein positives Signal“, findet Wittkamp. Die Umsetzung bleibe jedoch komplex: „Herausfordernd bleibt die Frage, wie Versicherer dauerhaft bezahlbare und risikogerechte Prämien anbieten können.“

Insgesamt sieht Assekurata die immer häufiger eintretenden Schäden als einen zentralen Belastungsfaktor für die Branche. Doch auch die Inflation macht den Versicherern zu schaffen: „Unabhängig davon, wie viele Schäden tatsächlich auftreten, treibt die Inflation die Kosten für Reparaturen, Ersatzteile und Dienstleistungen weiter nach oben – oder hält sie zumindest auf hohem Niveau“, sagt Wittkamp.

Als Lösungsansätze sehen die Analysten staatliche Rückversicherungslösungen nach französischem Vorbild sowie einen solidarisch finanzierten Beitragszuschlag. Gleichzeitig begrüßt Will politische Maßnahmen wie geplante Baustopps in Überschwemmungsgebieten.

Die Zukunftsaussichten umreißen die Assekurata-Experten verhalten, jedoch auch nicht negativ. Für 2025 erwarte man erneut „ein Jahr mit eher schwächeren Gewinnen“ – sollte kein neues Großschadensereignis eintreten.