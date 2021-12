Schäuble-Effekt: Weitere Immobilienfonds schließen

Der Kanam Grund war seit dem 8. Juli 2009 wieder geöffnet worden, nachdem die Fondsgesellschaft im Oktober 2008 infolge der Lehman-Pleite die Schotten dichtgemacht hatte. Der Fonds wurde 2001 aufgelegt und hat ein Volumen von rund vier Milliarden Euro. Das Vermögen ist auf 49 Immobilien in Europa (80 Prozent) und Nordamerika (20 Prozent) verteilt, die Liquiditätsquote lag am Montag dieser Woche bei 13,7 Prozent. Der Schwesterfonds US-Grundinvest (WKN 679 181) ist bereits seit Oktober 2008 geschlossen.Im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com hatte Fondsanalyst Björn Drescher bereits am 5 Mai erklärt , dass aufgrund des Diskussionspapiers erneut mit Fondsschließungen zu rechnen sei.Ebenfalls geschlossen wurde der Immoinvest der SEB. Zusammen verwalten die Fonds rund 10,5 Milliarden Euro. Zudem gab Pramerica bekannt, seinen TMW Weltfonds für weitere neun Monate geschlossen zu lassen