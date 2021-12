Scheidung bei Bankern: Hund vor Kind

68,3 Prozent aller männlichen Banker sind schon mindestens einmal geschieden, 23,7 Prozent zweimal und 3,1 Prozent dreimal oder mehr.

Bei 92,5 Prozent ist die zweite Ehefrau jünger als die erste.

Die durchschnittliche Länge der Ehen liegt bei 6 Jahren und 7 Monaten.

Im Durchschnitt sind Banker zum Zeitpunkt ihrer ersten Scheidung 29 Jahre und 5 Monate alt.

83,6 Prozent haben zum Zeitpunkt der Scheidung Kinder, die jünger als 18 Jahre waren.

Durchschnittlich zahlt der Banker seiner Ex-Frau 377.517 Euro als Vergleich.

35,1 Prozent der Banker lassen sich scheiden, weil sie sich auseinandergelebt haben und sich in der Beziehung langweilen.

27,3 Prozent der Banker haben keine Lust mehr auf die Streitereien.

8,6 Prozent bleiben nur so lange in der Ehe, bis die Kinder alt genug sind.

7,3 Prozent haben die Ehefrau für eine andere verlassen. Aber nur bei 5,5 Prozent hält die Beziehung mit dieser neuen Frau.

0,7 Prozent verlassen die Ehe für einen Mann.

42,4 Prozent bereuen, dass sie überhaupt geheiratet haben. 4,3 Prozent wünschen sich, dass sie nie Kinder gehabt hätten.

21,7 Prozent geben an, dass sie eine einigermaßen gute Beziehung zu ihrer Ex-Frau pflegen. 72,1 Prozent wollen nichts mehr mit ihrer Ex-Frau zu tun haben.

23,4 Prozent möchten das Sorgerecht für die Kinder haben. 67,3 Prozent möchten das „Sorgerecht“ für den Familienhund haben.

37,1 Prozent aller befragten Bankerinnen sind schon mindestens einmal geschieden, 12,1 Prozent zweimal und 0,4 Prozent dreimal oder mehr.

79,4 Prozent der zweiten Ehemänner sind älter als die ersten.

Die durchschnittliche Länge der Ehen liegt bei 13 Jahren und 3 Monaten.

Im Durchschnitt sind Bankerinnen zum Zeitpunkt ihrer ersten Scheidung 35 Jahre und 9 Monate alt.

63,6 Prozent haben zum Zeitpunkt der Scheidung minderjährige Kinder.

Durchschnittlich zahlen Bankerinnen ihren Ex-Partnern 212.516 Euro als Vergleich.

32,3 Prozent bleiben lediglich in der Ehe, bis ihre Kinder alt genug sind, um das Elternhaus zu verlassen.

18,5 Prozent sagen, sie hätten es satt mit einer Person verheiratet zu sein, die sich kindischer verhält als die eigenen Kinder.

11,7 Prozent geben als Scheidungsgrund an, man habe sich auseinandergelebt.

9,6 Prozent der befragten Frauen waren es leid, Hauptverdiener der Familie zu sein.

4,1 Prozent hätten sich wegen eines anderen Mannes scheiden lassen. Bei 32,6 Prozent der Fälle führt die Bankerin eine Langzeitbeziehung zum neuen Mann.

0,9 Prozent verlassen die Ehe für eine andere Frau.

71,7 Prozent bereuen, überhaupt geheiratet zuhaben.

0,3 Prozent bedauern, ein Kind zur Welt gebracht zu haben.

52,1 Prozent haben noch ein einigermaßen gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. 13,6 Prozent wollen mit ihrem Ex-Mann aber nichts mehr zu tun haben.

93,6 Prozent wollen das Sorgerecht für die Kinder.

33,6 Prozent der befragten Bankerinnen sind die Familienhaustiere vollkommen egal.

Im ersten Teil der Umfrage des britischen Online-Portals „Here is the City“ ging es um Affären in der Finanzwelt. Der zweite Teil offenbart die Einstellung der Banker zu Eheleben und Scheidung.