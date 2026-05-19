Wer sich scheiden lässt, kann danach oft weniger oder gar nichts mehr fürs Alter sparen. Besonders Frauen unterschätzen oft, wie stark eine Trennung ihre Altersvorsorge gefährdet.

Eine Scheidung steigert nicht nur finanzielle Belastungen, sondern gefährdet auch die Altersvorsorge, so das Ergebnis einer Allianz-Studie.

Wer sich scheiden lässt, spart danach oft weniger fürs Alter – oder gar nichts mehr. Das zeigt der Allianz Vorsorge Index 2026. Besonders Frauen unterschätzen vorher, wie stark eine Trennung ihre finanzielle Situation verändert.

Jeder Dritte spart gar nicht mehr

Jeder zweite Geschiedene (50 Prozent) gibt an, nach der Trennung weniger oder gar nichts mehr für die Altersvorsorge sparen zu können. Besonders auffällig: 29 Prozent der Geschiedenen legen überhaupt kein Geld mehr fürs Alter zurück – gegenüber 18 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt der Allianz Vorsorge Index 2026, für den 1.000 Bundesbürger befragt wurden.

Scheidung belastet nicht nur die Altersvorsorge. 66 Prozent der Geschiedenen verfügen laut der Studie über weniger finanzielle Mittel als zuvor, 64 Prozent berichten von gestiegenen laufenden Ausgaben und 40 Prozent von neuen finanziellen Verpflichtungen, etwa durch Unterhaltszahlungen. 47 Prozent geben an, ihre Ersparnisse seien durch die Vermögensaufteilung reduziert worden. 48 Prozent der Geschiedenen bezeichnen sich als finanziell gestresst.

Frauen unterschätzen die Scheidungsfolgen besonders stark

Die Studie zeigt eine ausgeprägte Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfahrung. Während nur 25 Prozent der Menschen in einer Partnerschaft sagen, sie wüssten nicht, welche finanziellen Folgen eine Trennung hätte, geben im Rückblick 33 Prozent der Geschiedenen an, die finanziellen Auswirkungen nicht abgeschätzt zu haben.

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Noch deutlicher ist der Unterschied beim Wissensstand über gemeinsame Finanzen: 42 Prozent der Paare glauben, über Vermögensaufteilung und eigene Ansprüche informiert zu sein. Unter Geschiedenen bestätigen das rückblickend nur 20 Prozent.

Besonders groß ist die Wissenslücke bei Frauen. Während 39 Prozent der Paare angeben, beide Partner seien über finanzielle Vorsorge und Geldanlagen informiert, bestätigen das im Rückblick nur 18 Prozent der geschiedenen Frauen – gegenüber 38 Prozent der geschiedenen Männer.

Jeder Zehnte sieht Scheidung als Altersarmutsrisiko

Selbst unter den noch Verheirateten und Paaren gilt: Jeder zehnte Deutsche sieht Scheidung oder Trennung bereits im Voraus als Risiko für das eigene Ruhestandseinkommen. 30 Prozent der Geschiedenen sorgen sich um fehlende Ersparnisse im Alter, gegenüber 21 Prozent in der Gesamtbevölkerung.

Methodik

Für den Allianz Vorsorge Index 2026 befragte das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Allianz Lebensversicherung 1.000 Deutsche zwischen 25 und 65 Jahren. Wie viele der 1.000 Befragten geschieden waren und wie viele in einer Partnerschaft leben, weist die Allianz nicht aus. Da viele Aussagen der Studie auf dem Vergleich dieser beiden Gruppen beruhen, lässt sich die statistische Belastbarkeit der Ergebnisse nicht abschließend beurteilen.