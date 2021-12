Schichtwechsel bei der Nürnberger

Werner Rupp war Vorsitzender des Vorstandes der Nürnberger Beteiligungs-AG und Sprecher der Nürnberger Personenversicherungsgruppe. Der 65-Jährige scheidet nach 35-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand aus. Armin Zitzmann war vor seiner Berufung als Vorstandsvorsitzender der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Versicherungsgruppe und Sprecher der Schadensversicherungsgruppe. Zitzmann ist seit 1993 in leitender Position bei der Nürnberger tätig und seit 1999 Mitglied des Vorstandes. Neubesetzungen gab es ebenfalls in Vorständen von zwei weiteren Gesellschaften der Nürnberger Versicherungsgruppe. Peter Meier ist vom 1. Juli an Mitglied des Vorstandes der Nürnberger Allgemeinen Versicherung. Meier ist seit 1996 in leitender Position für die Nürnberger tätig. Zudem ist er Mitglied im Vorstand der Garanta Versicherung und der Nürnberger Beamten Allgemeinen Versicherung. Ebenfalls ab dem 1. Juli ist Martin Pöll Vorstandsmitglied der Nürnberger Lebensversicherung. Pöll ist seit 2008 in leitender Position bei der Nürnberger und Mitglied des Vorstandes des Nürnberger Pensionsfonds und der Nürnberger Pensionskasse.