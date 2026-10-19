Volle Docks, Aufträge für Jahre, ein Rekord von 657 Milliarden Dollar: Der Schiffbau dreht vom Krisen- zum Boomgeschäft. Welche Werften und Zulieferer an der Börse profitieren.

Lange galt der Schiffbau als Krisenbranche mit zu vielen Werften und zu wenig Arbeit. Das hat sich gründlich gedreht. Der weltweite Auftragsbestand umfasst alle bestellten, aber noch nicht gebauten Schiffe. Er war laut Clarksons Research, dem wichtigsten Analysehaus der Branche, zur Jahresmitte so wertvoll wie nie: rund 657 Milliarden US-Dollar. In den ersten neun Monaten 2026 wurden weltweit 2.558 Schiffe bestellt. Das Auftragsvolumen von 70,7 Millionen gewichteten Bruttoraumzahlen (CGT) liegt auf dem Niveau des Rekordjahres 2007 und mehr als doppelt so hoch wie im Zehnjahresdurchschnitt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Warum dieser Boom?

Erstens ist die Welthandelsflotte in die Jahre gekommen. Viele Schiffe aus dem vergangenen Bauboom um 2008 müssen ersetzt werden.

Zweitens verlangen strengere Klimaregeln neue Antriebe, etwa für Flüssiggas oder Methanol.

Drittens zwingen Kriege und Krisen die Reeder zu Umwegen, zum Beispiel um das Rote Meer herum. Dadurch werden die Transportstrecken länger, und für dieselbe Ladung sind mehr Schiffe nötig.

Weil die Werften auf Jahre ausgelastet sind, können sie höhere Preise verlangen. Die Neubaupreise bleiben auf hohem Niveau. Deshalb erreicht der Auftragsbestand in Dollar einen Rekord, obwohl die bestellte Tonnage noch unter dem Höchststand von 2008 liegt. Für die Werften ist das doppelt gut: Reeder zahlen den Kaufpreis meist in Raten während des Baus. Das Geld fließt also lange vor der Übergabe.

Der Höhepunkt kommt 2027 bis 2029

Ein großes Schiff braucht von der Bestellung bis zur Übergabe meist drei bis vier Jahre. Was derzeit geordert wird, fährt also erst gegen Ende des Jahrzehnts. Der Marktforscher MSI erwartet den Höhepunkt der Ablieferungen 2027, mit rund einem Viertel mehr fertiggestellter Tonnage als 2026. Bei großen Öltankern kommt die Welle noch später. Der Makler BRS rechnet für 2028 und 2029 mit jeweils mehr als doppelt so vielen Neubauten wie für 2027. Auch für Containerschiffe sind die Bauplätze für 2028 nahezu ausgebucht. Man kann von einer „goldenen Dekade“ mit Bestellungen von rund 1,2 Billionen Dollar bis 2032 sprechen.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

China baut die Masse, Europa die Spezialschiffe

Den Löwenanteil sichert sich China. Mehr als sieben von zehn neu bestellten Schiffen gehen an chinesische Werften, dahinter folgt Südkorea. Europa baut kaum noch einfache Frachter, ist aber bei komplexen Schiffen führend. Fast alle Kreuzfahrtschiffe der Welt entstehen auf europäischen Werften. Sie gelten als die anspruchsvollsten zivilen Schiffe überhaupt: schwimmende Kleinstädte mit Tausenden Kabinen, Restaurants, Theatern und eigener Energieversorgung. Dieses Know-how lässt sich nicht schnell kopieren.

Der italienische Konzern Fincantieri hat Aufträge für rund das Achtfache seines Jahresumsatzes in den Büchern. Die Meyer Werft in Papenburg verhandelt mit MSC Cruises über vier neue Schiffe. Hinzu kommt der Marineschiffbau, den die europäische Verteidigungsbereitschaft antreibt.

Wer an der Börse profitiert

Die börsennotierten Unternehmen dieser Industrie lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Die Werften sind die ersten Profiteure. Das sind aus Südkorea HD Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean und Samsung Heavy, die vor allem teure Flüssiggastanker bauen. Dazu kommen China CSSC Holdings als Chinas größter börsennotierter Schiffbauer und Fincantieri in Europa.

Die Zulieferer profitieren indirekt. Ein Großteil des Auftragswerts fließt an Hersteller von Motoren, Antrieben und Technik. Dazu zählen Wärtsilä aus Finnland und Kongsberg Maritime aus Norwegen, die seit April eigenständig an der Börse notiert ist. Bei ihnen wirken spätere Ersatzbeschaffungen bei Reparaturen oder Umbauten zusätzlich dauerhaft positiv.

Beim Marineschiffbau stehen TKMS aus Kiel, Saab, Babcock sowie Mitsubishi Heavy und Kawasaki Heavy aus Japan als Fertiger von jeweils margenstarken Spezialitäten.

Die Kehrseite

Schiffbau ist ein Zyklusgeschäft: Auf jeden Boom folgte bisher ein Abschwung. Kommen 2028 und 2029 sehr viele neue Tanker und Containerschiffe auf den Markt, könnten die Frachtraten fallen. Dann würden die Reeder weniger bestellen. Die vollen Auftragsbücher sichern den Werften zwar Umsätze für Jahre. Viele Aktien haben die gute Nachricht aber bereits eingepreist, ihre Kurse spiegeln also schon hohe Erwartungen wider. Für die Titelauswahl sind deshalb neben der Höhe des Auftragsbestands vor allem dessen Margenqualität, die Abhängigkeit vom Handelsschiffbau und die Fähigkeit entscheidend, steigende Kosten während langer Bauzeiten aufzufangen.