Markus Deselaers 14.04.2008 Lesedauer: 1 Minute

Schiffsfonds: Maersk macht mobil

Orientiert am Volumen geschlossener Schiffsbeteiligungen haben die Leistungsbilanz-Analysten von Pro Compare den aktuellen Marktanteil von Chartergesellschaften in dieser Fondssparte ermittelt. Ergebnis: Die dänische A-P.-Moeller-Gruppe führt mit einem Fonds-Gesamtvolumen von rund 10,71 Milliarden Euro (Eigenkapital: 4,99 Milliarden Euro) die Liste an.