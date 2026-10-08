Welche ETFs bremsten Anleger im dritten Quartal 2026 am stärksten aus? Morningstar hat die in Deutschland handelbaren Fonds ausgewertet. Die 10 Schwächsten zum Durchklicken.

Die Abverkäufe in den letzten drei Monaten trafen besonders das Thema Energie.

Das dritte Quartal 2026 ist vorbei. Doch welche börsengehandelten Fonds haben Anleger in diesen Monaten am stärksten ausgebremst? Das Analysehaus Morningstar hat ausgewertet, welche in Deutschland handelbaren ETFs zwischen Juli und September am schwächsten abschnitten. Grundlage sind die Daten von Morningstar Direct.

Herangezogen hat Morningstar dafür ETFs aus den Kategorien Aktien, Mischfonds und Renten. Produkte mit einem Vermögen unter 25 Millionen US-Dollar (22,3 Millionen Euro) fielen aus der Wertung. Außen vor blieben zudem Fonds der Kategorie Trading – sie richten sich an aktive Händler und taugen kaum für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Aber wie aussagekräftig ist ein einzelnes Quartal überhaupt? Fachleute raten dazu, vor allem die Rendite über mehrere Jahre und verschiedene Marktphasen im Blick zu behalten. Ein kurzer Zeitraum zeigt aber durchaus, wo einzelne Strategien gerade unter Druck stehen und welche Trends zuletzt ins Stocken gerieten. Schwach präsentierte sich im Quartalsverlauf beispielsweise fast alles rund um das Thema Energie – und auch ein ETF aus dem Bereich Weltraum landete im hinteren Feld.

Übrigens: Wer lieber nach oben schaut, findet bei uns auch die zehn besten ETFs des dritten Quartals.

Die 10 schlechtesten ETFs im dritten Quartal

Welche zehn ETFs im dritten Quartal 2026 am Ende der Rangliste standen, wie ihre Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume ausfiel, was sie kosten und wie stark sie schwanken, zeigen wir in der folgenden Klickstrecke.

Quelle der Fondsdaten: FWW Fonds-Explorer, Stand: 8. Oktober 2026