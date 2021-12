Redaktion 05.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Schließfach in Berlin Milliarden geerbt – aber das Geld ist nichts mehr wert

Eine Belgierin erbt 1,4 Milliarden Lire (1 Million Euro) in einem Schließfach. Doch das Erbe ist in der Praxis wertlos, denn die Italiener tauschen ihr die Lire nicht mehr in Euro um.