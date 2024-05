1. Überblick: Ein strategischer Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung

Schneider hat ein klares Ziel: Das Unternehmen will „alle befähigen, Energie und Rohstoffe optimal zu nutzen.“ Nachhaltige Digitalisierung wurde so zur neuen Unternehmensstrategie. Schneider will der „digitale Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz“ sein. Die Integration von Energietechnologien in Geschäftsprozesse soll die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dabei ist das Angebot von Schneider sehr vielfältig – von der Energieversorgung von Wohnhäusern bis zur Industrieautomatisierung.

Interessant ist Schneider vor allem wegen der Schwerpunkte in den Bereichen Elektrifizierung, Energieeffizienz und Automatisierung – drei branchenübergreifende Wachstumsthemen, über deren Potenzial sich die Investmentwelt einig ist. Die Lösungen von Schneider versprechen nicht nur Umweltnutzen, sondern auch mehr Effizienz und damit steigende Gewinne. Der Nachhaltigkeitsansatz von Schneider beruht auf quantifizierbaren Netto-Null-Zielen. Bis 2025 will man CO2-neutral sein und spätestens 2030 die Netto-Null erreichen. Durch enge Zusammenarbeit mit Zulieferern und Nutzern soll das bis 2050 auch für die gesamte Lieferkette gelten.

Unsere Einschätzung: Langfristiger Mehrwert durch Nachhaltigkeit

Investitionen in Schneider passen aus unserer Sicht sehr gut zu den neuen Themen Elektrifizierung und Digitalisierung. Dabei legen wir weiterhin großen Wert auf ESG-Integration. Wir sind uns der wachsenden Bedeutung bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren für die Bewertungen und Risikoeinschätzungen bewusst. Statt Unternehmen von vornherein auszuschließen, setzen wir auf Engagement ausgehend von unserem internen Bewertungssystem. Wir nutzen unsere Position und Kompetenz, um langfristigen Mehrwert zu schaffen.

2. Finanzkraft und Marktposition im digitalen Zeitalter

Grafik 1: Umsatzquellen und Wachstumsfaktoren

Laut Jahresbericht 2022 ist Schneider sehr erfolgreich. Der Jahresumsatz betrug zuletzt 34,2 Milliarden Euro nach einem beeindruckenden organischen Wachstum von 12,2 Prozent p.a.

Umsatzstruktur und -entwicklung

Den größten Anteil am Umsatz hatte 2022 die Energiemanagementsparte mit 26,4 Milliarden Euro beziehungsweise 77 Prozent. Entscheidend dafür war das Geschäft mit Datenzentren und Gewerbeimmobilien. Schneider hat den Megatrend Elektrifizierung klug genutzt, vor allem in Nordamerika und Westeuropa, und dadurch seine Marktposition gestärkt.

Das Segment Industrieautomatisierung erzielte 2022 7,7 Milliarden Euro Umsatz, ein Anteil von 23 Prozent. Hier waren vor allem das wachsende Geschäft mit diskreter Automatisierung sowie Prozess- und Hybridtechnik entscheidend, vor allem in Nordamerika und Europa, und hier insbesondere in Italien, Spanien und Frankreich. Erfolgreich war Schneider aber auch in Indien und Japan. Entscheidend für den Umsatzanstieg war die zunehmende Digitalisierung industrieller Prozesse weltweit.

Lieferkettenprobleme

Trotz finanzieller Stabilität und guter Marktposition war Schneider gegen weltweite Lieferkettenprobleme nicht immun. Schwierigkeiten gab es vor allem bei der Beschaffung elektronischer Bauelemente. Wegen der neuen Instabilität mancher Regionen hält das Risiko von Lieferengpässen an.

3. Elektrifizierung, Digitalisierung und der Weg zur Netto-Null

Grafik 2: Künftige Wachstumsstrukturen. Künftig könnte Schneider vor allem durch zwei Entwicklungen wachsen:

Quelle: Schneider Electric Sustainability Research Institute

Künftig könnte Schneider vor allem durch zwei Entwicklungen wachsen:

Elektrifizierung

Digitalisierung

Elektrifizierung: Dekarbonisierung und ein grünerer Energiesektor setzen voraus, dass Technologien auf Basis fossiler Energien durch elektrizitätsbasierte Alternativen ersetzt werden. Aus zwei Gründen kann Schneider davon profitieren:

Es wird erwartet, dass der weltweite Energiemix 2030 zu 30 Prozent und 2050 zu 50 Prozent aus Elektrizität besteht. Um emissionsintensive Prozesse weltweit durch grüne Elektrizität zu ersetzen, muss in der Übergangsphase zunehmend in Technik investiert werden.

Außerdem dürfte mit der Dekarbonisierung die Nachfrage nach Elektrogeräten steigen, die mit einer schwankenden Netzspannung zurechtkommen.

Digitalisierung: Hier geht es darum, analoge Informationen in digitale umzuwandeln, um Daten-analysen und agile, effiziente Prozesse zu ermöglichen. Auch davon könnte Schneider profitieren und deshalb stärker wachsen. Digitalisierung sorgt für mehr Stabilität, weil bislang unsichtbare Entwicklungen mithilfe intelligenter Systeme sichtbar gemacht werden. Nie zuvor wünschten sich Stromverbraucher mehr Automatisierung, Kontrollmöglichkeiten und mehr Informationen über die Arbeitsweise ihrer Geräte. Die Digitalisierung macht das möglich und Schneider liefert die nötige Technik zur Steigerung der Effizienz – etwa integrierte Softwarelösungen. Hinzu kommen regelmäßige Beratung, Nachbetreuung und Service.

Elektrifizierung und Digitalisierung werden auch deshalb wichtiger, weil Regierungen und Unternehmen weltweit immer mehr darin investieren und immer ehrgeizigere Pläne entwickeln. Je ambitionierter die weltweiten Dekarbonisierungsziele werden, desto wichtiger wird es, Altanlagen zu modernisieren, um deren Energieeffizienz zu steigern. Ebenso muss in neue energieeffiziente und zukunftssichere Infrastruktur investiert werden. All das könnte Schneider weiter wachsen lassen.

Grafik 3: Anteil der Digitaltechnik am Konzernumsatz von Schneider

Entscheidend für das künftige Wachstum von Schneider ist das Ziel höherer regelmäßiger Umsätze durch tiefere und engere Kundenbeziehungen. Die Kunden sollen in die Lage versetzt werden, Energie effizienter zu nutzen und einzusparen. Schneider Electric hat daher EcoStruxture entwickelt, eine Plug-and-Play-Anwendung für das Internet der Dinge (IoT), mit denen Kunden ihre Unternehmen digitalisieren und einen vollständigen digitalen Zwilling entwickeln können. So können sie durch Datenanalyse neue Erkenntnisse gewinnen, Energie effizienter nutzen und sparen. Neben EcoStruxture hat Schneider auch ein „agnostisches“ Softwareportfolio namens AVEVA gekauft, das Daten unabhängig von ihrem Format nutzen kann. AVEVA ist also nicht an eine bestimmte Hardware- oder Technologieplattform gebunden. Da Schneider gleichermaßen in den Bereichen Industrieautomatisierung und Energiemanagement tätig ist, können die Kunden des Unternehmens flexibel entscheiden, welche Anwendungen sie sowohl im Haus als auch in ihrem Unternehmen nutzen.

Grafik 4: Die Vision von Schneider: Eine vollständig digitale und elektrifizierte Welt

Quelle: Schneider Electric, Jahresbericht 2022

Die strategische Positionierung von Schneider beruht auf der Überzeugung, dass der Anstieg der globalen Erwärmung nur durch eine vollständig digitale und elektrifizierte Welt verhindert werden kann.

Das Softwareportfolio von Schneider verbindet Prozesse mit Energie- und Gebäudedaten, um kontextbezogene Erkenntnisse für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen zu gewinnen. Die EcoStruxture-Plattform erlaubt diese Integration. Mit dem Plug-and-Play-Konzept im Rahmen des Internets der Dinge werden Kunden die entsprechenden Tools für die Digitalisierung ihrer Unternehmen bereitgestellt.

4. Ein nachhaltiger Ansatz in einem komplexen Umfeld

Klima- und Ressourcennutzungsstrategien verbinden

Die Klimastrategie von Schneider wird um eine Ressourcenstrategie ergänzt. Beide haben zum Ziel, den Umweltfußabdruck zu minimieren und möglichst nützliche Produkte zu entwickeln. Schneider ist ein Nachhaltigkeitspionier. Die Netto-Null-Pläne wurden von der Science-Based Targets Initiative validiert, entsprechend den strengen Standards, die im August 2022 vorgestellt wurden. Der Konzern will nicht nur selbst die Netto-Null erreichen, sondern auch die Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 um 25 Prozent senken. 2050 soll dann die gesamte Wertschöpfungskette die Netto-Null erreichen. Das Zwischenziel einer vollständigen CO2-Neutralität soll bis 2040 erreicht werden.

Nachhaltige Wertschöpfungsketten

Über die wichtigsten Geschäftssparten hinaus bietet Schneider den Kunden auch Beratungsdienstleistungen. Schneider will

ihnen helfen, Klimarichtlinien zu verstehen und umzusetzen,

sie bei den Themen Energieeffizienz und Umweltperformance mithilfe des EcoStruxture Resource Adviser beraten.

Außerdem gilt ein Verhaltenskodex für Zulieferer. Er verlangt von ihnen Nachhaltigkeit, Respekt für Menschenrechte und Einhaltung sozialer Ziele. 2021 wurde ein Fünfjahresplan für die Zusammenarbeit mit Zulieferern vorgestellt. Er enthält Ziele wie mehr Kreislaufwirtschaft, verantwortliche Beschaffung und akzeptable Arbeitsbedingungen. Hinzu kommt ein konsequentes Governancekonzept, um Nachhaltigkeitsrisiken bei Zulieferern frühzeitig zu erkennen und zu verringern. Die Expansion von Schneider in vielen Ländern bringt unterschiedliche Menschenrechts- und Sicherheitsrisiken mit sich. Schneider reagiert darauf mit seinem Duty-of-Vigilance-Programm („Pflicht zur Wachsamkeit“). Unter anderem findet eine regelmäßige Überwachung durch den Ethik- und Complianceausschuss sowie durch die Rechtsabteilung und die Abteilung für soziale Unternehmensverantwortung statt.

5. Vorbereitung auf eine nachhaltige Zukunft und Anlagechancen

Strategische Ausrichtung auf weltweite Dekarbonisierungsziele

Weil sich die Welt immer mehr um Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit bemüht, werden passende innovative Lösungen immer wichtiger. Das gilt vor allem für Elektrifizierung und Digitalisierung. Beides ist entscheidend dafür, dass der für die weltweiten Dekarbonisierung erforderliche Paradigmenwechsel kommt.

In diesem dynamischen Umfeld ist Schneider ein wichtiger Akteur, strategisch positioniert an der Schnittstelle von Digitalisierung und Elektrifizierung. Schneider konzentriert sich auf strukturelle Wachstumsbereiche und ist deshalb in einer hervorragenden Position, um von diesen Megatrends zu profitieren. Damit kann das Unternehmen seinen Kunden helfen, ihren CO2-Fußabdruck erheblich zu senken, energieeffizienter zu werden und Kosten zu sparen. Davon profitiert unser Planet ebenso wie das Unternehmen selbst – eine klare Win-Win-Situation.

Die Bedeutung aktiver Investmentmanager für die Dekarbonisierung

Wir glauben, dass aktive Investmentmanager auch eine ökologische und gesellschaftliche Verantwortung haben. Wir analysieren Klimarisiken und -chancen, die wir für finanziell relevant halten und die fundamentale Auswirkungen auf die Positionen unserer Kunden haben können. Angesichts der Herausforderungen, vor allem durch den Klimawandel, muss man Unternehmen finden, die nicht nur fundamental stabil sind, sondern auch aktiv zur Dekarbonisierung beitragen. Firmen wie Schneider mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Effizienz und digitaler Innovation sind daher ideale Portfoliokandidaten.