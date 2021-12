Schoellerbank startet Mischfonds mit Jens Ehrhardt

Schoellerbank Invest legt den Top Balanced Mix (ISIN: AT0000A067M6) auf. Der Fonds investiert weltweit in begebene Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt maximal 50 Prozent.



Anlageschwerpunkt sind Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds kann aber Schwerpunkte bei Unternehmen aufbauen, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold investieren.



Zudem legt der Fonds in fest oder variabel verzinste Anleihen öffentlich-rechtlicher Institute, Banken oder Unternehmen an. Es können auch derivative Instrumente zur Währungssicherung erworben werden.



Fondsmanager ist Jens Ehrhardt, Geschäftsführer der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent. Für die Verwaltung wird eine Jahresgebühr von 1,5 Prozent erhoben.