Vermögensverwalter meint Konjunktur – schönreden hilft nicht, schwarzmalen aber auch nicht

Dank Energiekrise und Ukraine-Krieg ist die Stimmung der Anleger seit Monaten am Tiefpunkt. Doch befinden wir uns tatsächlich in einem endlosen Tunnel ohne Licht am Ende? Marco Herrmann vom Vermögensverwalter Fiduka sieht auch positive Anzeichen.