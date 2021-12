Redaktion 05.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Schon mal frischmachen Was den neuen Allianz-Chef Oliver Bäte erwartet

Am Mittwoch wird sich Oliver Bäte in der Münchner Olympiahalle den Aktionären der Allianz vorstellen. Dann ist er der neue Chef von Europas größtem Versicherer. Auch wenn das Unternehmen derzeit gut da steht, Bäte übernimmt in schwierigen Zeiten. Was den ehemaligen McKinsey-Mann erwartet und was er mitbringt.