Schranke für automatischen Datenaustausch? Gericht entscheidet über Schweizer Bankgeheimnis

Für welche ausländischen Kunden von Banken mit Sitz in der Schweiz gilt das Verbot der Weitergabe von Bankkundendaten weiterhin? Um diese Frage geht es jetzt in einem wegweisenden Rechtsstreit um einen so genannten Whistleblower und Ex-Manager einer Privatbank.