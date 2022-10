Investment Business – ein M&G Podcast Schreckgespenst Inflation: „Es ist keine Zeit für große Wetten“

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Transkript der ersten Episode des M&G-Podcasts „Investment Business“

Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt.

Im Gespräch mit unserem Host Peter Ehlers, dem Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: Inflation.

Peter Ehlers: Hallo zusammen, ich bin Peter Ehlers. Mein Gesprächspartner heute ist Ivan Domjanic. Ivan, du bist Kapitalmarktstratege für die DACH-Region von M&G Investment, hast kroatische Wurzeln, bist in Tübingen aufgewachsen und hast dort BWL studiert. Wie kam jetzt dein Interesse für das Thema Finanzen, kam das aus dem Studium oder schon irgendwie vorher?

Ivan Domjanic: Das kam aus dem Studium. Aber ehrlich gesagt habe ich damit angefangen, mich privat während des Studiums zu beschäftigen und da hat mich das Thema dann ziemlich interessiert. Als ich Bücher gelesen habe, wie Warren Buffett sein Geld anlegt oder diverse Bücher von anderen großen Investoren, das hat mich so ein bisschen dann für das Thema begeistert.

Ehlers: Du bist dann aber erstmal in der Region geblieben und hast in Tübingen BWL studiert, also in der Heimat. Und im Studium hat dich das Thema dann noch weiter gepackt. Da hast du dann sozusagen noch ein bisschen Lunte gerochen und wolltest mehr machen aus dem Thema und hast dich da auch ein bisschen mehr drauf fokussiert, richtig?

Domjanic: Das ist richtig.

Ehlers: Und dann bist du nach Nürnberg gegangen und hast erstmal beim Vermögensverwalter gearbeitet?

Domjanic: Richtig. Bei einem Vermögensverwalter aus der Schweiz, allerdings im Standort Nürnberg, bevor ich dann 2016 eben nach Frankfurt gegangen bin.

Ehlers: Okay, und Frankfurt gefällt dir als Stadt? Da sagen die einen ja so und die anderen so - aber dir gefällt Frankfurt?

Domjanic: Also mir persönlich gefällt Frankfurt sehr gut, ich fühle mich da mittlerweile fast schon heimisch würde ich sagen.

Ehlers: Sehr gut, ist ja auch nicht so weit weg von Tübingen, glaube ich. Ich fahre die Strecke selten. Okay, lass uns einsteigen. Wir haben das Thema Inflation, das ist ja das große Schreckgespenst an den Märkten und in den privaten Haushalten. Lass uns das einmal ganz kurz definieren - was verstehst du in kurzen Worten unter dem Thema Inflation? Wie würdest du das definieren?

Domjanic: Zum einen ist Inflation natürlich die jährliche Preissteigerung eines bestimmten Warenkorbs, der die Konsumausgaben der durchschnittlichen Bevölkerung repräsentieren soll. Festgelegt wird der Warenkorb vom Statistischen Bundesamt hier in Deutschland.

Für jeden ist die Inflation natürlich ein bisschen anders, je nachdem, wo das Gewicht bei den Konsumausgaben liegt. Man kann das Ganze auch monetär betrachten und sagen, Inflation ist im Prinzip die Ausweitung der Geldmenge und damit eben die Geldentwertung. Also wenn die Geldmenge stärker steigt als die Menge an Gütern und Dienstleistungen, dann sollte das entsprechend auch inflationär wirken.

Ehlers: Genau. Und was sind so die großen Treiber der Inflation, ist es die Ukraine-Krise? Sind es die Gaspreise beziehungsweise die reduzierte Gasmenge, die wir bekommen? Sind es die Produktionskosten, die aufgrund dessen steigen oder ist das alles zusammen? Also wo siehst du die wichtigsten Treiber?

Domjanic: Da kommen mehrere Dinge zusammen. Also zum einen monetär wie gesagt die aufgeblähte Geldmenge, die wir nach der COVID-Pandemie gesehen haben in Kombination übrigens mit den Fiskal-Programmen, die letztlich dafür gesorgt haben, dass sich die Geldmenge tatsächlich auch in der Realwirtschaft wiederfindet.

Ehlers: Staatsinvestionen ...

Domjanic: Richtig, bestes Beispiel sind die Geld-Schecks in den USA, die dann direkt zu einer höheren Konsumkraft der Haushalte geführt hat.

Realwirtschaftlich ist es eine Kombination aus Nachfrage und angebotsseitigen Treibern. Nachfrageseitig ist es die aufgestaute Nachfrage, die hohe Liquidität, die sich aufgebaut hat bei den Privathaushalten, die einfach viel gespart haben während der COVID-Pandemie. Nicht alle natürlich. Es gab auch Leidtragende der Lockdowns. Aber viele, die arbeiten konnten und ihr volles Gehalt bekommen hatten, der Konsum aber gleichzeitig eingeschränkt war, die haben natürlich entsprechende Liquidität aufgebaut. Und die fließt jetzt eben verstärkt in den Markt. Angebotsseitig kommt dazu, dass wir eben Probleme in den Lieferketten haben, also Engpässe, die letztlich dann auch zu einer gewissen Knappheit an bestimmten Vor-Produkten führt. Und zusätzlich noch die steigenden Rohstoffpreise, die wir ebenfalls gesehen haben. Das hat sich zwar jetzt etwas entspannt, aber trotzdem sind diese steigenden Rohstoffpreise, insbesondere Energiepreise, ein großer Faktor bei der Inflation, die wir jetzt momentan sehen.