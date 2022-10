M&G-Podcast Schreckgespenst Inflation: „Es ist keine Zeit für große Wetten“

in Advertorial

Die Inflation ist das Schreckgespenst an den Märkten, sowohl für private wie auch professionelle Investoren. „Uns darauf zu verlassen, dass die Amerikaner oder die Chinesen uns aus der Rezession ziehen, das wird nicht ausreichen. Alle müssen letztlich ihre Hausaufgaben machen.“ Schonungslos analysiert Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments in seinem neuen monatlichen Podcast „Investment Business“ die aktuelle Situation an den Finanzmärkten.

In der ersten Episode des neuen Podcasts dreht sich alles um die Inflation.

Ivan Domjanic erklärt:

warum er in der aktuellen Krise Unternehmensanleihen interessant findet

wieso direkte Rohstoffinvestments wie Gold bei M&G keine Rolle spielen welche Region im

Aktien-Bereich unterschätzt wird und

weshalb die USA konjunkturell vor China die Nase vorn haben.

Sprecher: Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investment

Host: Peter Ehlers, dem Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT

Das vollständige Interview kannst du auch hier lesen!

