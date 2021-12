Schrittweise Straffung Fed pausiert nach Zinswende

Die Federal Reserve hat nach der Zinswende vom Dezember eine Pause eingelegt. Die Währungshüter gehen aber weiterhin davon aus, den Leitzins schrittweise anzuheben, während sie die Folgen der Entwicklungen in der Weltwirtschaft und an den Märkten im Blick behalten.Der Offenmarktausschuss (FOMC) „beobachtet die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen genau und beurteilt ihre Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Inflation sowie auf die Risikobilanz des Ausblicks”, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der US-Notenbank.Seit die Fed ihre Leitzinsen im vergangenen Monat zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder erhöht hatte, sorgten Turbulenzen an den Finanzmärkten und ein eingetrübter Ausblick für das Weltwirtschaftswachstum dafür, dass Anleger mit einer langsameren Straffung rechneten., während Händler am Terminmarkt vor Bekanntgabe der FOMC-Erklärung nur ein oder zwei Schritte erwarteten.Fed-Chefin Janet Yellen und ihre Kollegen beließen die Zielspanne der Federal Funds Rate bei 0,25 Prozent und 0,5 Prozent. Das Votum fiel einstimmig aus. Die Notenbanker bekräftigten die Aussage vom Dezember, der FOMC erwarte, „dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten sich dahingehend entwickeln werden, dasssind”.Die Lage am Arbeitsmarkt habe sich den eingehenden Informationen zufolge weiter verbessert, obwohl sich das Wirtschaftswachstum zum Ende des vergangenen Jahres hin abgekühlt habe, hieß es zudem in der FOMC-Erklärung.Mit Blick auf die Inflation hielt der Ausschuss an seiner Einschätzung fest, dass sich derwird, auch wenn die Teuerungsrate – auch bedingt durch weiterer Rückgänge bei den Energiepreisen – kurzfristig niedrig bleiben dürfte. Marktbasierte Maße der Inflationserwartungen seien „weiter gesunken”, während umfragebasierte in den vergangenen Monaten „wenig verändert” waren.Die US-Notenbank nahm in einer separaten Entscheidung eine Änderung an ihrer Erklärung zu den langfristigen Zielen vor. Nun heißt es,. James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, stimmte dagegen, weil sich die Wortwahl „nicht ausreichend auf die erwartete Abweichungen der Inflation zum Ziel fokussiert”.Yellen hielt am Mittwoch keine Pressekonferenz ab. Die Fed-Chefin hat aber Gelegenheit, die Denkweise der US-Notenbank genauer zu beleuchten, wenn sie am 10. Februar zu ihrer halbjährlichen Anhörung vor den Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses tritt.