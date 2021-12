Redaktion 11.08.2014 Aktualisiert am 11.09.2014 - 18:11 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Schroder Asian Equity Yield King Fuei Lee: Märkte sind wie 2006 bis 2007

Schroders-Manager King Fuei Lee vergleicht die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten mit jener in den Jahren 2006 bis 2007 – und erkennt ein ähnlich hohes Maß an Irrationalität.