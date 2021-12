Redaktion 21.11.2014 Aktualisiert am 15.12.2014 - 12:38 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return Geoff Blanning: „Chinas Wachstum liegt nahe Null“

In einem Gespräch mit dem in Hongkong ansässigen Magazin Asian Investor äußert sich Schroders-Manager Geoff Blanning sehr kritisch über Chinas Wirtschaftslage. So hält er die offiziell von der Regierung bekanntgegebenen Wachstumsraten für völlig überhöht.