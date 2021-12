Schroder-Fondsmanager sahnen bei Citywire ab

19 Fondsmanager der britischen Investmentgesellschaft Schroder haben 2010 ein AAA-, AA- oder A-Rating von Citywire bekommen. Sie haben in den vergangenen drei Jahren die beste Wertentwicklung innerhalb ihrer Vergleichsgruppe abgeliefert. So viele Auszeichnungen hat kein anderes europäisches Investmenthaus bekommen.Des Weiteren wurden 12 Schroder-Fondsmanager mit dem Eurostars-Rating von Citywire ausgezeichnet. Das halbjährliche Rating bewertet die besten Manager in Europa. Besonders hervor sticht Robin Parbrook, Manager des Schroder ISF Asian Total Return (WKN: A0M6H8). In den vergangenen fünf Jahren legte sein Portfolio um 160 Prozent zu. Der Durchschnitt in der Kategorie Asia ex Japan dagegen lag bei 73 Prozent.