Schroder ISF Global Demographic Opportunities So profitieren Anleger von demographischen Faktoren

Dass viele Industrienationen altern, ist eine Tatsache. Anders der Trend in den: Bis 2050 wird die Weltbevölkerung laut Prognose von rund sechs auf rund neun Milliarden Menschen anwachsen. Und dieser Zuwachs sollkommen. Firmen, die von diesen Trends im besonderen Maß profitieren und sich diese optimal zunutze machen, sind ganz nach dem Geschmack von. Er managt den Schroder ISF Global Demographic Opportunities, für den er aus weltweit rund 9.000 Aktien die. Diese Aufgabe bewältigt er jedoch nicht allein: Das Research-Team von Schroders mit rund 70 Spezialisten für unterschiedliche Sektoren und 25 Analysten für einzelne Märkte unterstützt ihn bei der Titelauswahl und. Zudem kann Somers auf die hauseigene Datenbank zum demografischen Wandel zurückgreifen.analysiert das Team die lokalen Besonderheiten und Lebensstile ebenso wie die volkswirtschaftlichen Rahmendaten und die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Konsum.„Auf Einzeltitelebene nehmen wir die Auswirkungen der demografischen Trends auf die Unternehmen, ihre Wettbewerber und ihr weiteres wirtschaftliches Umfeld unter die Lupe“, ergänzt der Schroders-Manager. Üblicherweise hält er etwa 40 bis 60 Titel im Portfolio, dabei kann er neben Standardwerten auch Small Caps integrieren. Einen Vergleichsindex muss er dabei nicht beachten. Regional hat der Fondsmanager ebenfalls keine Vorgaben und kann. Als Kernthema stuftSchroders unter anderem dieein, die aufgrund der rapide zunehmenden Bevölkerung erforderlich werden. Zudem sieht die Fondsgesellschaft denund die sichin den aufstrebenden Ländern als eines der wichtigen Themen, ebenso dieaber auch in den. „Die Ein-Kind-Politik in China wird beispielsweise dazu führen, dass 2050 etwa 330 Millionen Chinesen älter als 65 Jahre sein werden“, unterstreicht Somers. Inwieweit sich der demografische Wandel auf Unternehmen auswirkt, illustriert der Experte anhand: „Junge Menschen geben viel Geld für Kleidung, Unterhaltungselektronik und Restaurants aus, ältere hingegen eher für die Bereiche Gesundheit, Pflege und Pauschalreisen. Unternehmen, die ihre Produkte an die, haben überdurchschnittlich gute Chancen auf Wachstum.“Dazu zählt Somers unter anderem das amerikanische Krankenhausunternehmen Tenet Healthcare, das 80 Kliniken und über 200 Ambulanzzentren in den USA betreibt und Prozessdienstleistungen für den Gesundheitssektor anbietet. Der Fondsmanager nennt als weiteres gutes Beispiel die Süßwarenindustrie, die aufgefordert ist, sich in den westlichen Ländern auf einewie etwa Gummibärchen einzustellen. „Auch diese Branche muss ihr, um die zurückgehende Nachfrage aufzufangen. Ein Trendsetter ist hierbei etwa der Kaugummihersteller Wrigley’s, der nicht nur weiterhin das bei Kindern beliebte Hubba Bubba verkauft, sondern auch mit Kampagnen daran arbeitet, Kaugummis für ältere Menschen attraktiv zu machen und als gesundheitsfördernd zu positionieren“, berichtet Experte Somers.