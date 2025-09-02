DAS INVESTMENT: Herr Thormann, Sie managen den Schroder ISF US Large Cap Fonds. Wenn Sie ihn auf einen Ansatz herunterbrechen: Womit schaffen Sie ausgerechnet im US-Large-Cap-Universum dauerhaft Mehrwert gegenüber dem S&P-500-ETF – sind es die Ideen, spezielle Prüfschritte, ist es die Umsetzung im Portfolio?



Frank Thormann: Wir glauben, dass unser Ansatz es uns ermöglicht, in jeder Phase unseres Anlageprozesses einen Mehrwert zu schaffen, was zu unserem übergeordneten Ziel beiträgt, unseren Kunden konsistente Erträge zu liefern. Ein exzellentes Team von globalen Sektorspezialisten bildet eine robuste Grundlage für neue Ideen und den Wettbewerb um Kapital im Portfolio. Meine Aufgabe als Fondsmanager besteht darin, ihre Arbeit zu challengen, zu ergänzen und zu unterstützen, aber auch unsere Überzeugung und unsere risikobereinigten Renditeerwartungen für jede Aktie effektiv in den aktiven Aktiengewichtungen des Portfolios widerzuspiegeln.

All dies basiert auf unserer Anlagephilosophie und vor allem darauf, wie wir Unternehmen bewerten. Unser Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, bei denen unserer Meinung nach der Konsens das zukünftige Gewinnpotenzial unterschätzt, und so die beständige Beziehung zwischen Aktienkursentwicklung und Gewinnüberraschungen zu nutzen. Empirische Studien haben gezeigt, dass diese Beziehung über einen längeren Zeitraum hinweg besteht. Aktien, von denen wir erwarten, dass sie ein über den Markterwartungen liegendes Wachstum erzielen, bezeichnen wir als Aktien mit einer positiven „Wachstumslücke”. Dies ist der Kern unseres Ansatzes und bildet die Grundlage für die Ideenfindung und die Bewertung von Unternehmen. Sie bestimmt gleichzeitig maßgeblich unser Aufwärtspotenzial sowie unsere Überzeugung in Bezug auf einen Investment Case – zwei wichtige Faktoren für die Zusammenstellung unserer Portfolios.

Die wären?

Thormann: Aus meiner Sicht gibt es zwei Unterscheidungsmerkmale unseres auf Wachstumslücken basierenden Ansatzes. Erstens ist er stilunabhängig. Im Fokus steht nicht das absolute Wachstum eines Unternehmens, sondern dessen Wachstumspotenzial im Vergleich zu den Markterwartungen. Daher können Unternehmen mit geringem Wachstum genauso attraktiv sein wie Unternehmen mit hohem Wachstum – wenn wir der Meinung sind, dass der Markt das Wachstumsprofil einer Aktie falsch einschätzt. Dies erleichtert die Ideenfindung in allen Bereichen des Marktes, egal ob Growth oder Value. Zweitens ermöglicht der Ansatz sowohl langfristige Kernpositionen als auch kurzfristige taktische Positionen. Während die meisten unserer Positionen einen erwarteten langfristigen Zeithorizont haben, investieren wir einen Teil des Portfolios auch opportunistisch, um Situationen auszunutzen, in denen der Markt auf Nachrichten überreagiert oder Katalysatoren für eine Veränderung des Wachstumskurses nicht richtig modelliert. Der Wert kurzfristiger taktischer Positionen zeigt sich oft in Zeiten, in denen sich eine Wende am Markt vollzieht.

Beide Merkmale sind unserer Meinung nach wichtig, um das Portfolio durch sich verändernde Marktumfelder zu steuern und letztendlich eine konstante Performance über einen längeren Zeitraum zu erzielen.

Woran erkennen Sie „Qualität“, die noch nicht im Kurs steckt? Sprich: Welche zwei bis drei Merkmale eines Unternehmens geben Ihnen heute am meisten Zuversicht – und wie prüfen Sie das konkret vor einer Investition?

Thormann: Aus meiner Sicht gehört eine positive Wende beim freien Cashflow zu einem der stärksten Impulse bei Aktieninvestitionen. In den letzten Jahren gab es mehrere Beispiele dafür im Portfolio, die durch eine starke operative Hebelwirkung getrieben waren oder bei denen die moderaten Investitionsausgaben der Unternehmen mit einem starken Wachstum der Produktnachfrage und einem starken Cashflow zusammenfielen. Die Chance für uns als Investoren besteht darin, dass der Konsens diese Wende oft nur langsam antizipiert und auch häufig deren Ausmaß und Dauer unterschätzt. Wenn die Märkte die anfängliche Überraschung verdaut haben, werden sie beginnen, die attraktiven Fundamentaldaten zu würdigen, was anschließend zu positiven Gewinnrevisionen führt. Dies ist für uns angesichts unseres Ansatzes besonders interessant.

Ein weiteres wichtiges Merkmal für uns ist die Kapitaldisziplin. Die Art und Weise, wie ein Managementteam Kapital einsetzt, kann oft zur Attraktivität eines Investment Case beitragen, jedoch auch den Ausschlag dafür geben, ein Unternehmen abzustoßen oder eine Investition zu vermeiden. Tatsächlich hat sich diese Dynamik in den letzten Jahren, in denen die Kapitalkosten höher und die Aktienrisikoprämie niedriger waren, verstärkt. Aus diesem Grund werden die Entscheidungen zur Kapitalallokation bei allen Unternehmen, in die wir investieren, rigoros analysiert.

Da denkt man sofort an die Milliarden-Investitionen in KI. Macht Ihnen das Sorgen?

Thormann: Wir möchten, dass Kapital nur in wertsteigernde Wachstumschancen reinvestiert wird. Daher tun wir gut daran, eine gesunde Portion Skepsis an den Tag zu legen, wenn es darum geht, die Investitionspläne von Unternehmen im Verhältnis zu den potenziellen Erträgen für die Aktionäre zu bewerten. Dies ist angesichts der aktuellen und prognostizierten Investitionsausgaben im Technologiesektor heute besonders relevant.

Darüber hinaus gibt es oft mehrere Faktoren, die zu einer positiven Wachstumslücke einer Aktie beitragen, die jedoch von Aktie zu Aktie variieren. Viele der Unternehmen, in die wir investieren, profitieren von langfristigen strukturellen Trends – wie künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Konnektivität, Energiewende –, während wir in der Regel auch Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren oder einem überlegenen Produktangebot bevorzugen, weil dies Marktanteilsgewinne, aber auch Preissetzungsmacht unterstützt.

Die Fähigkeit, gestiegene Kosten – aufgrund von Zöllen, Einwanderungsbeschränkungen oder anderen Faktoren – weiterzugeben, ist neben der Diversifizierung der Lieferkette und starken Kundenbeziehungen ein gemeinsames Merkmal unserer Investments. Diese Art von Aktien kann manchmal mit einem Aufschlag gehandelt werden. Wir glauben allerdings, dass ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Fähigkeit, sich in den neuen Handelsrahmenbedingungen und dem unsicheren Umfeld zurechtzufinden, diesen Aufschlag wert sind.

In welchen Marktlagen beobachten Sie die besten Chancen für aktives Stock-Picking und in welchen Phasen rechnen Sie gelassen mit Näher-am-Index-Ergebnissen?

Thormann: Die extreme Konzentration des S&P 500 Index und die sehr geringe Marktbreite, die die Renditen von US-Aktien bestimmen, haben sich in den letzten Jahren für aktive Anleger als ziemlich herausfordernd erwiesen. Da eine deutlich kleinere Gruppe von Mega-Cap-Aktien die Märkte antreibt, wurden aktive Stockpicker im Durchschnitt nicht dafür belohnt, erheblich vom Index abzuweichen.

Wann dreht sich das Blatt?

Thormann: Obwohl eine langfristige strukturelle Abkehr von diesen führenden Mega-Cap-Unternehmen unwahrscheinlich ist, halten wir ein Szenario, in dem der Rest des Marktes „aufholt”, in den nächsten 12 Monaten für durchaus plausibel. Denn die Bewertungslücke verringert sich und das Gewinnwachstum konvergiert. Wir haben in diesem Jahr bereits eine größere Marktbreite gesehen, und dieses Umfeld dürfte für aktive Manager günstig sein.

Mit unserem Ansatz verfolgen wir einen Anlagestil, der auf langfristige Fundamentaldaten ausgerichtet ist. Dieser Ansatz hat sich in einer Vielzahl von Auf- und Abwärtsmärkten, die weitgehend den fundamentalen Entwicklungen folgen, als überdurchschnittlich erfolgreich erwiesen. Während die von der Marktstimmung getriebene Faktorrotation in diesem Jahr zu verschiedenen Zeitpunkten ein Merkmal des Marktes war, gibt es Anzeichen dafür, dass die Fundamentaldaten wieder mehr Einfluss auf die Aktienkurse nehmen. Daten der Bank of America (BofA) zeigen: Unternehmen, die in ihren Gewinnberichten für das zweite Quartal sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Gewinnen hinter den Erwartungen zurückblieben, mussten die höchsten Kurseinbußen in der jüngeren Geschichte hinnehmen.

Die Top-Holdings des Schroder ISF US Large Cap | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Das klingt nach einem gefährlichen Umfeld.

Thormann: Umgekehrt war die Höhe der Kursgewinne für Aktien, die die Erwartungen übertrafen und ihre Prognosen angehoben hatten, eher enttäuschend. Diese asymmetrische Beziehung zwischen positiven und negativen Überraschungen bei den Gewinnen und den Reaktionen der Aktienkurse lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Sie ist derzeit jedoch besonders ausgeprägt, weil die guten Nachrichten aufgrund der hohen Bewertungen bereits weitgehend eingepreist sind und wenig Raum für Enttäuschungen lassen. Stockpicker und insbesondere unser Ansatz sollten unter diesen Bedingungen, bei denen Fundamentaldaten und Gewinnüberraschungen eine Rolle spielen, im Allgemeinen erfolgreich sein.

Und wann funktioniert Ihr Ansatz nicht?

Thormann: Das größte Risiko für unseren Ansatz entsteht bei einer Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten der Gewinne und der Kursentwicklung. Solche Situationen treten typischerweise dann auf, wenn es beim Anlegersentiment zu Extremen kommt oder in Phasen, in denen es zu einer erheblichen Anpassung der Markterwartungen kommt.

In Zeiten gedämpfter Marktstimmung oder erhöhter Risikoaversion reagieren die Märkte tendenziell pauschal auf makroökonomische Ereignisse und übertragen veränderte Erwartungen und Unsicherheiten auf den gesamten Aktienmarkt, ohne die spezifischen Auswirkungen auf einzelne Unternehmen ausreichend zu berücksichtigen. In solchen Umfeldern koppelt sich die Kursentwicklung von den Fundamentaldaten der Unternehmen ab. Der Markt versucht nämlich, sich schnell neu zu positionieren, um einer strukturellen Veränderung im übergeordneten Investitionsumfeld Rechnung zu tragen. In der Anfangsphase der Marktanpassung spielen die Fundamentaldaten der Aktien kaum eine Rolle, und der Markt ist durch hohe Korrelationen zwischen den Aktien, geringe Renditeunterschiede innerhalb der globalen Sektoren und auseinanderdriftende Renditen der Anlagestile gekennzeichnet. Langfristig glauben wir jedoch, dass sich extreme Marktbewegungen letztendlich umkehren und geduldige Anleger, die sich auf die Fundamentaldaten der Unternehmen besinnen und positive Wachstumslücken identifizieren, eine Outperformance erzielen werden. Nach der anfänglichen Neupositionierung des Marktes kommen die Fundamentaldaten der Portfoliounternehmen und insbesondere die Ertragskennzahlen wieder zum Tragen. Dies stellt eine unmittelbare und anhaltende Chance für disziplinierte Stockpicker dar.

Wie gehen Sie mit den Mag Seven um: Bleiben es Kernpositionen, gibt es selektive Untergewichtung oder suchen Sie zunehmend bewusst Alternativen in der „zweiten Reihe" der Large Caps? Rechnen Sie mit einer Breiten-Rotation – und wo stünden dann Ihre Favoriten ?

Thormann: Insgesamt bieten die „Magnificent Seven" weiterhin eine attraktive Kombination aus Wachstum, Margen und freiem Cashflow. Tatsächlich stehen viele dieser Unternehmen im Zentrum der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz, die unserer Meinung nach ein mehrjähriges Wachstumspotenzial aufweisen. Dagegen dürfte der erwartete Aufwärtstrend nicht geradlinig verlaufen, sondern eher von kürzeren Zyklen geprägt sein, die auf langfristigen Prognosen, Bewertungen und zyklischen Faktoren basieren.

Die KI-Investitionen explodieren gerade. Sehen Sie da schon erste Erträge?

Thormann: Wir sind uns seit einiger Zeit bewusst, dass mehrere dieser Unternehmen erhebliche Investitionen tätigen, und erkennen nun zunehmend, dass künstliche Intelligenz Anwendungsfälle und Produktivitätssteigerungen aufzeigt, die sich letztendlich in Umsatzsteigerungen niederschlagen werden. Es handelt sich um äußerst profitable Unternehmen mit starken Kerngeschäften in den Bereichen Cloud Computing, E-Commerce und digitaler Werbung, die erhebliche Investitionen in KI erforderlich machen. Allerdings dürfte die anhaltende Abwärtsentwicklung beim freien Cashflow die Geduld der Anleger in den nächsten 12 Monaten auf die Probe stellen.

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass es sich hierbei um sehr unterschiedliche Unternehmen handelt. Obwohl es sich bei allen um technologiebasierte Unternehmen handelt, die auf den Märkten des jeweils anderen tätig sein können, unterscheiden sie sich deutlich voneinander, und wir glauben, dass ihre jeweiligen Stärken sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund sind wir bei unseren Engagements in diesen Unternehmen selektiv. So betrachten wir beispielsweise Cloud Computing als einen der derzeit stärksten Trends im Technologiesektor, bevorzugen es jedoch, nur über Microsoft und Alphabet in diesen Bereich zu investieren.

Diese Entscheidung ist zum Teil auf die Marktanteilsdynamik in diesem Bereich zurückzuführen, die diese Unternehmen begünstigt, aber auch auf die Vorsicht, mit der wir die allgemeine Sensitivität des Portfolios gegenüber dem Thema KI steuern. Ansonsten sind Meta Platforms und Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, wohl die größten Nutznießer der künstlichen Intelligenz in naher Zukunft, da sie die Technologie in ihrem Kerngeschäft der digitalen Werbung nutzen können, um einen noch größeren Anteil an den gesamten Werbeausgaben zu gewinnen und den gesamten Werbemarkt zu vergrößern.

Wir sind insgesamt leicht negativ gegenüber diesen Unternehmen eingestellt. Dies spiegelt unsere Überzeugung sowie einige Bedenken hinsichtlich der Wachstumsprognosen und Bewertungen wider. Ein weiterer Grund ist der Wettbewerb um Kapital im Portfolio. Schließlich gibt es andere attraktive Marktbereiche und wir sind der Ansicht, dass die Marktbreite künftig zunehmen wird.

Schroder ISF US Large Cap A Acc Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 17.01.2000

17.01.2000 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ISIN: LU0106261372

LU0106261372 Performance 1 Jahr: 13,25%

13,25% Performance 3 Jahre: 40,12%

40,12% Performance 5 Jahre: 105,59%

105,59% Performance 10 Jahre: 236,84%

236,84% Performance 20 Jahre: 563,57%

563,57% Sum. lfd. Kosten: 1,72%

1,72% Volatilität 3 Jahre: 14,92%

14,92% Volumen in Mio. EUR: 7166

7166 Währung: USD

Welche Sektoren sehen Sie denn als unterbewertet?

Thormann: Auch wenn Growth wahrscheinlich auch in naher Zukunft der wichtigste Stilfaktor bleiben wird, gibt es Bereiche des Marktes, die auffallend günstig erscheinen. Insbesondere der Gesundheitssektor profitiert von starken Innovationen sowie demografischen Entwicklungen und wird derzeit deutlich unterhalb seines langfristigen Bewertungsdurchschnitts gehandelt. Eine klare politische Linie könnte sich hier als Katalysator erweisen. Ansonsten halten wir Versorgungsunternehmen für vielversprechend, da die steigende Nachfrage nach Strom in einer zunehmend elektrifizierten Welt zu höheren Preisen und Wachstum führt. Insbesondere der erhebliche Ausbau von Rechenzentren in den letzten Jahren führt zu einem Anstieg der Stromabnahmeverträge und weckt gleichzeitig neues Interesse an der Kernenergie.

Welches Basisszenario haben Sie für US-Dollar und US-Zinsen in den nächsten 12–18 Monaten – und welche Geschäftsmodelle bevorzugen Sie daraus abgeleitet mit Blick auf Exportanteil und Margenstabilität?

Thormann: Es ist durchaus denkbar, dass der US-Dollar mittelfristig weiter an Wert verliert. Die anfängliche Schwäche ist das Ergebnis unorthodoxer und schwer vorhersehbarer politischer Maßnahmen sowie der Einschätzung des Marktes, dass es der aktuellen US-Regierung an Haushaltsdisziplin mangelt. Beide Probleme dürften das Vertrauen der Anleger auf kurze Sicht weiterhin belasten.

Das klingt nach einem klaren Abwärtstrend. Aber?

Thormann: Die anfängliche Abschwächung ist besonders ausgeprägt angesichts der Zinsunterschiede zwischen den USA und den übrigen Industrieländern am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve, die eigentlich für einen stärkeren US-Dollar hätten sprechen müssen. Eine zurückhaltendere Fed und die Einleitung eines Lockerungszyklus könnten diesen Abwärtsdruck auf den US-Dollar noch verstärken. Gleichwohl hat sich der Konsens hinsichtlich der Zinsentwicklung bisher immer als falsch erwiesen. Wir sind erneut der Ansicht, dass der Markt angesichts der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft zu viele Zinssenkungen zu früh einpreist.

In diese Branchen investiert der Schroder ISF US Large Cap | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Was wäre das Worst-Case-Szenario?

Thormann: Das Abwärtsrisiko für diese Einschätzung besteht darin, dass Fed-Chef Powell durch einen Kandidaten ersetzt wird, der die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage stellen könnte. Dies würde wahrscheinlich eine lockerere Geldpolitik und schnellere Zinssenkungen zur Folge haben und ebenso eine zunehmende Schwäche des US-Dollars sowie einen weiteren Aufwärtsdruck auf die langfristigen Renditen, bei denen die Aktienbewertungen empfindlich auf Veränderungen reagieren.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Federal Funds Rate noch vor Jahresende gesenkt wird, aber für den Rest des Jahres wahrscheinlich weiterhin restriktiv bleiben wird. In diesem Umfeld, verbunden mit einer allgemeinen Unsicherheit, bevorzugen wir weiterhin Unternehmen mit stabilen Gewinnen und soliden Bilanzen, die zudem von einem relativ hohen Anteil wiederkehrender Umsätze profitieren. Darüber hinaus werden hochwertige Unternehmen, die sich mit langfristiger Planung, der Widerstandsfähigkeit und Diversifizierung ihrer Lieferketten sowie Kundenbeziehungen befassen, besser in der Lage sein, sich innerhalb der neuen handelspolitischen Rahmenbedingungen zurechtzufinden.

Gibt es auch Gewinner eines schwachen Dollars?

Thormann: Es gibt auch einige positive Impulse durch die Dynamik des US-Dollars und der Zinsen. Insgesamt ist ein schwächerer US-Dollar für die Unternehmensgewinne in den USA von Vorteil, da sich wettbewerbsfähigere Exportpreise positiv auf US-Unternehmen auswirken. Die Sektoren Technologie, Industrie und zyklische Konsumgüter haben den höchsten Anteil an Umsätzen im Ausland und dürften von einer Abwertung des US-Dollars die stärksten Nutznießer sein. Im Gegensatz dazu würde eine anhaltende Dollarschwäche die Gewinnmargen von Unternehmen beeinträchtigen, für die Importe einen wesentlichen Produktionsfaktor darstellen.

Welche Entscheidungen aus Washington halten Sie bis zu den Mid Terms für am wahrscheinlichsten – und an welcher Stelle würden Sie Ihr Portfolio dafür ganz konkret anpassen?

Thormann: Es ist zu erwarten, dass die Zollverhandlungen kurzfristig weiterhin eine dominante Kraft bleiben werden, die die Marktstimmung prägt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die US-Regierung die Handelspolitik weiterhin als strategischen Hebel einsetzt. Das Risiko von Schlagzeilen über neue oder angepasste Zölle – insbesondere solche, die sich gegen China, die EU und wichtige Schwellenländer richten – hat bereits zu Volatilitätsschüben geführt.

Aber reagieren die Märkte nicht langsam müde auf diese Zoll-Drohungen?

Thormann: Zwar können Zollankündigungen nach wie vor die Marktstimmung bestimmen, doch konzentrieren sich die Anleger zunehmend auf die sekundären Auswirkungen auf Unternehmensmargen, Inflationstrends, Verbraucherpreise und Währungsbewegungen, anstatt nur auf die Schlagzeilen zu reagieren.

Im Vorfeld der Mid Terms im nächsten Jahr gehen wir davon aus, dass die US-Regierung ihren Fokus zunehmend auf innenpolitische Wachstumsmaßnahmen verlagern wird. Unklar bleibt, wie stark das Wachstum tatsächlich vom „One Big Beautiful Bill" beeinflusst wird – einem Gesetzespaket, das im Wesentlichen eine Erweiterung des „Tax Cuts and Jobs Act" aus Trumps erster Amtszeit darstellt.

Was ist Ihr größtes Sorgen-Szenario für die kommenden Monate?

Thormann: In den nächsten 12 Monaten dürfte es zwar zu einer gewissen Deregulierung kommen, doch der Zeitplan für die Umsetzung und die Wirksamkeit bleiben unklar. In der Zwischenzeit könnten protektionistische Handelspolitiken und Einwanderungsbeschränkungen die Konsumausgaben und Unternehmensmargen belasten, insbesondere in Sektoren, die von globalen Lieferketten abhängig sind. Sollten diese Gegenwinde eintreten, bevor die Vorteile der fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen spürbar werden, könnte es zu einer Neubewertung der Märkte kommen, insbesondere wenn die Gewinnprognosen schwächer ausfallen oder der Inflationsdruck wieder zunimmt. Vor diesem Hintergrund könnten erhöhte Bewertungen das Abwärtsrisiko verstärken und den Markt empfindlicher gegenüber Gewinnenttäuschungen, politischen Fehltritten oder makroökonomischen Überraschungen machen.

Als Bottom-up-Stockpicker wählen wir Aktien nicht ausschließlich auf der Grundlage makroökonomischer Faktoren aus. Diese können oft binärer Natur sein. Politische, makroökonomische oder regulatorische Veränderungen können jedoch durch ein erhöhtes aktienspezifisches Risiko zu Aufwärts- oder auch Abwärtsbewegungen beitragen. Banken beispielsweise dürften von Trumps Deregulierungsagenda profitieren. Diese verfügen schließlich über größere Kapazitäten für das Kreditwachstum, was zu kurzfristigen opportunistischen Handelsgeschäften führen könnte.

Und wo sehen Sie Risiken?

Thormann: Die Einwanderungspolitik könnte das Arbeitskräfteangebot einschränken und die Kosten für einige Bereiche des Konsumsektors erhöhen. Obwohl wir dafür noch keine Anzeichen sehen, erhöht dies dennoch das aktienspezifische Risiko und damit unsere risikobereinigten Renditeerwartungen.

Wie setzen Sie Ihre Ideen praktisch um: Wie groß starten neue Positionen typischerweise, wie lange geben Sie ihnen Zeit – und welche klaren Auslöser bringen Sie zum Aufstocken oder zum Ausstieg, damit Sie gegenüber dem S&P-500 auf Kurs bleiben?

Thormann: Die Portfoliozusammensetzung hat zum Ziel, das idiosynkratische Risiko zu maximieren, sodass die Aktienauswahl das Risiko- und Renditeprofil des Portfolios bestimmt. Wir glauben, dass wir auf diese Weise die beständigste Performance für unsere Kunden erzielen können. Dementsprechend streben wir keine aktiven Top-down-Allokationen über Stile, Märkte oder Sektoren hinweg an, und etwaige Faktorverzerrungen sind weitgehend ein Nebeneffekt unseres Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Wie konzentriert ist das Portfolio denn konkret?

Thormann: Als High-Conviction-Portfoliomanager stelle ich meine US-Aktienportfolios in der Regel mit 40 bis 60 Aktien zusammen, was mir ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Diversifizierung und Konzentration bietet. Daher halte ich in der Regel Positionen mit einer aktiven Mindestgewichtung von 1 Prozent, wobei etwa 80 Prozent des Portfolios in langfristige Kernbestände und 20 Prozent in kurzfristige taktische Positionen investiert sind.

Nach welchen Kriterien gewichten Sie?

Thormann: Die einzelnen Aktien und ihre Gewichtung innerhalb des Portfolios basieren darauf, wie überzeugt wir von der jeweiligen Aktie sind. Unter sonst gleichen Bedingungen erhalten Aktien mit einem höheren relativen Aufwärtspotenzial, einem niedrigeren fundamentalen Risikoprofil und einer höheren Liquidität größere Positionen im Portfolio.

Wann ziehen Sie die Reißleine?

Thormann: Jede Aktie wird hinsichtlich der Nachrichtenlage überwacht und nach der Veröffentlichung der Gewinnberichte überprüft. Damit soll sichergestellt werden, dass die wichtigsten Meilensteine, die das Wachstumsgefälle untermauern, erreicht werden und die Anlagethese weiterhin gültig ist. Dies hilft, frühzeitig zu erkennen, wo es zu einer wesentlichen und nachteiligen Veränderung der Gewinnwachstumsentwicklung gekommen ist, und kann ein Auslöser dafür sein, eine Position zu verringern oder sie abzustoßen. Gleichzeitig kann das Erreichen kurzfristiger Meilensteine und eine wachsende Überzeugung hinsichtlich der langfristigen These dazu führen, Positionen im Portfolio aufzustocken.