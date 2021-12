Schroder Property erweitert Deutschland-Geschäft

Wagner verantwortet von der Frankfurter Niederlassung aus den Verkauf inländischer und internationaler Immobilienfonds an Kunden in Deutschland. Er berichtet an Robert Schlichting, Leiter des institutionellen Geschäfts von Schroders. Seine erste Aufgabe wird der Vertrieb des UK-Immobilienfonds der Gesellschaft sein, der speziell für deutsche Kunden entwickelt wurde. Zuvor war Wagner bei der Deutschen Gesellschaft für Immobilienfonds (Degi) der Aberdeen Property Investors als Vertriebsdirektor tätig.