Schroder Property mit zwei Neueinstellungen

Philipp Ellebracht soll in der neugeschaffenen Position als Produktleiter für Kontinentaleuropa das Produktmanagement und die Produktentwicklung in dieser Region verantworten. Er berichtet an William Hill, Leiter des Immobiliengeschäfts bei Schroders.Zuvor war Ellebracht als Senior Produktmanager und -entwickler für IVG in Deutschland tätig.Der zweite Neuzugang ist Nina Kutsch, die als Produkt-Managerin das Team in Deutschland verstärken wird. Kutsch kommt von HSBC, wo sie als Fondsanalystin arbeitete. Davor war sie für Feri tätig.