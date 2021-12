Schroders baut bei Asien-Aktien aus

Schroders verstärkt ihr Team für asiatische Aktien in Hongkong: Manish Bhatia arbeitet ab sofort als Portfoliomanager für den britischen Vermögensverwalter. Dort soll er im Team Louisa Lo beim Management von Fernost-Fonds der Gesellschaft helfen.



Der Ingenieur Bhatia leitete bisher den Aktienbereich für die Anlageregion Asien/Pazifik bei Manulife Asset Management. Außerdem verwaltete er Länderfonds für Indien und Taiwan. Zuvor war er als Fondsmanager bei Hamon Asset Management für Technologiefonds und Absolute-Return-Fonds. Vor dieser Tätigkeit arbeitete Bhatia in Indien als Fondsmanager und Analyst bei der Unit Trust of India.