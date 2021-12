Schroders baut Marketing-Team aus Erik Schul wird Senior Content Marketing Manager

Erik Schul soll Content-Produktion, -Marketing und -Distribution bei Schroders zukünftig sowohl strategisch weiterentwickeln als auch operativ vorantreiben. Er ist Experte für Themenplanung und Inhalte aus der Asset-Management-Branche und verbindet dieses Fachwissen mit Expertise im Projektmanagement. Darüber hinaus soll der 38-Jährige den Digital-First-Ansatz von Schroders weiter stärken und die Transformation hin zu elektronischem Marketing beschleunigen.

Der gebürtige Schwabe wechselt von der Deutschen Asset Management, wo er die Position Head of Content Production bekleidete. Dabei verantwortete er mehrere Online- und Print-Publikationen redaktionell, angefangen von der Themenplanung bis hin zur Distribution an die relevanten Zielgruppen. Zuvor war er in unterschiedlichen Positionen in den Bereichen Marketing und Redaktion für die DWS sowie die Beratungsgesellschaft NewMark Finanzkommunikation tätig. Er verfügt über einen Abschluss als Diplom-Volkswirt von der Universität zu Köln.

„Friedger Stiasny und sein Team haben unser Marketing bereits auf einen hervorragenden Weg gebracht – insbesondere bei elektronischen Content-Formaten und Medien“, kommentiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH. „Mit Erik Schul werden wir unsere Entwicklung in diesem Bereich nochmals beschleunigen.“

„Erik Schul wird uns dabei helfen, die inhaltliche Wahrnehmung von Schroders durch unsere Kunden und die breite Öffentlichkeit weiter zu stärken“, so Friedger Stiasny, Head of Marketing. „Sowohl in der Themenauswahl als auch in der dazugehörigen Umsetzung und Vermarktung ist er für uns eine klare Bereicherung.“