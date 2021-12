Schroders-Deutschlandchef im Gespräch „Income IQ ist ein Unterstützungs-Tool für den Finanzberater"

Income IQ ist in erster Linie ein Unterstützungs-Tool, das Berater im Gespräch mit ihren Kunden einsetzen können. Es hilft ihren Kunden dabei, sich selbst zu erkennen und Anlageentscheidungen zu treffen. Es kann ihnen zeigen, wo sie unerkannte Schwächen haben. Ein direktes Beratungs-Tool ist es dagegen definitiv nicht.Das kann man so nicht sagen, es ist ja kein Wissenstest. Es ist nur ein Hinweis, wo normale menschliche Schwächen und Risiken für Fehleinschätzungen lauern. Es wird also nie die Aufforderung kommen, das und das zu machen. Sondern es gibt den Rat, beispielsweise nicht zu sehr dem Herdentrieb zu verfallen.Wir arbeiten mit dem Behavioral-Science-Experten Joe Gladstone von der Universität in Cambridge zusammen.Ja, und ich gebe zu, dass nicht alles grün war. Ich hatte auch ein paar rote Felder. Immerhin waren die Punkte „Finanz-Know-how“ und „Einschätzung von Geld“ grün.Aber ich glaube, ich war beim Punkt „Herdentrieb“ rot.Der Mensch neigt nun mal dazu. Das ist ein wesentlicher Punkt der Behavioral Finance. Es gibt nur ganz wenige ganz rationale Leute. Das Dumme ist nur, dass sich emotionale Entscheidungen bei der Altersvorsorge sehr stark auswirken.