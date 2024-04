Schroders besetzt eine Führungsposition im deutschen Vertrieb. Max Bock verantwortet ab dem 1. Juli unter anderem das Key Account Management für Kernkunden von Schroders in Deutschland und Österreich und berichtet an Deutschlandchef Alexander Prawitz.

Zuletzt in leitender Funktion bei der DWS

Bock kommt von der DWS, wo er bis zu seinem Ausscheiden den Vertrieb an Banken und Vermögensverwalter leitete (Head of Deutsche Bank, Third Party Banks, Discretionary Portfolio & Asset Managers). Von 2010 bis 2017 war er bei Goldman Sachs Asset Management zunächst als Leiter Bankenvertrieb und schließlich als Leiter für Schlüsselkunden in Deutschland tätig. Seine Laufbahn begann Bock bei der Deutschen Bank als Berater im Private Banking sowie als Spezialberater für Privatmarkt-Investments.

Schroders verwaltet ein Vermögen von 866,2 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2023). Die 1804 gegründete Fondsgesellschaft ist mit rund 6.100 Mitarbeitern weltweit an 38 Standorten vertreten. Die Gründerfamilie gehört nach wie vor zu den Hauptaktionären und hält rund 44 Prozent der Aktien des Unternehmens. Das Unternehmen ist in den vier Kerngeschäftsbereichen Vermögensverwaltung, Solutions, Schroders Capital (Private Assets) und Wealth Management vertreten.